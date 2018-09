Aufruf zum Hausfriedensbruch am Wentowsee beklagt

Martin Risken

Zabelsdorf (MOZ) Zwischen einem Gesetz und der aktuellen Rechtsprechung können manchmal Welten liegen, das zeigt der seit Jahren schwelende Streit um den Uferweg am Griebnitzsee in Potsdam. Zabelsdorfs Ortsvorsteher Emil Beuth glaubt, das Gesetz auf seiner Seite zu haben, wenn er den Uferweg am Großen Wentowsee trotz eines eindeutigen Verbotsschildes weiterhin benutzt.

Selbst das Landratsamt Oberhavel vertrat die Auffassung, dass es sich bei dem besagten Weg um einen öffentlichen handelt, den jeder benutzen dürfte – trotz des Schildes „Privatweg. Betreten verboten“, das man getrost ignorieren dürfe, wie es aus dem Landratsamt hieß. „Das ist ein kollektiver Aufruf zum Hausfriedensbruch“, klagt der Eigentümer des Seegrundstückes in Zabelsdorf, der das Schild vor etwa drei Monaten aufstellte, weil der „sogenannte Uferweg“ über sein Grundstück verläuft, wie ein Blick in die Kopie des Grundbuchauszuges verrät.

Auslöser war, dass der Eigentümer bei der Stadt Zehdenick im Oktober 2017 die Fällung von sieben Erlen beantragt hatte. Die Stadtverwaltung leitete den Antrag zuständigkeitshalber an die Untere Naturschutzbehörde weiter. Die forderte den Antragsteller auf, für jede der sieben Erlen Baumschutz- und Artenschutzgutachten erstellen zu lassen. Pro Baum wären 250 Euro fällig gewesen. Eine Garantie, dass die Naturschutzbehörde die Fällung genehmigt, wären die Gutachten aber nicht gewesen, sagt der Antragsteller. Der Antrag hätte genauso gut abgelehnt werden können. Also zog er ihn im Mai dieses Jahres zurück. Mit der Konsequenz, dass er aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht den Uferweg für die Öffentlichkeit sperrte. Die Gefahr sei einfach zu groß, dass ein Ast herunterfalle und jemanden verletzen könnte. „Und dann muss ich dafür haften“, begründet der Eigentümer des Seegrundstückes. Aber nun, nachdem der Streit losgebrochen ist und das Landratsamt den Weg für „öffentlich“ erklärte, sieht sich der Eigentümer dazu veranlasst, sein Grundstück komplett mit einem Zaun einzufrieden. „Das wollte ich eigentlich vermeiden“, sagt er. Doch es bleibe ihm keine andere Wahl. Ein Schild mit der Aufschrift „Privatweg, Betreten auf eigene Gefahr“ aufzustellen, komme für ihn aus rechtlichen Gründen nicht in Frage. Die Haftungsfrage sei dann nicht eindeutig geklärt, habe ihm sein Anwalt davon abgeraten. Wann immer nun jemand den Uferweg betritt, sieht sich der Eigentümer veranlasst, die Polizei zu rufen. Bestärkt, das Richtige zu tun, sieht sich der Eigentümer auch durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom März 2017, wo es um den Streit am Griebnitzsee geht. Demnach unterliege selbst ein Weg im Bestand bis zur seeseitigen Grundstücksgrenze nicht dem Betretungsrecht nach dem Naturschutzgesetz.

Kompliziert dürfte es für Ortsvorsteher Emil Beuth werden, der am Großen Wentowsee einen Bootssteg hat, der aber landseitig von Privatgrundstücken umgeben ist. „Das ist ein Helikoptersteg, den kann er nur aus der Luft erreichen“, sagt der Eigentümer.