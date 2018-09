Ex-Bundesliga-Profi Jermaine Jones verkündet Karriereende

dpa-infocom

Los Angeles (dpa) Der frühere Bundesliga-Profi Jermaine Jones hat seine aktive Fußball-Karriere beendet. Dies verkündete der 36-Jährige offiziell auf Twitter.

«Nach 18 Jahren sage ich auf Wiedersehen. Nach ein paar Monaten der Konzentration, habe ich eine klare Vorstellung davon, was als Nächstes kommen wird», schrieb der Mittelfeldspieler auf Twitter.

Von 2000 bis 2014 war Jones für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Schalke 04 in der Bundesliga aktiv. Nach kurzen Abstechern in England und der Türkei zog es ihn 2014 in die USA. Dort stand er zuletzt für die LA Galaxy in der nordamerikanischen Profi-Liga MLS auf dem Platz.

Jones, der sowohl die deutsche als auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, erzielte vier Tore in 69 Einsätzen mit dem US-Team.