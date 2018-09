Knappe Mehrheit der Märker lehnt Organspende-Vorstoß ab

Mandy Timm

Frankfurt (Oder) (MOZ) Organspende mit Widerspruchslösung statt freiwilliger Erklärung: Anfang dieser Woche löste Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinem Vorstoß einer Organspende-Neuregelung heftige Diskussionen aus – nicht nur unter Politikern und Parteien. Auch unter Brandenburgern gehen die Meinungen weit auseinander.

Zunächst: Eine Mehrheit der Deutschen (58 Prozent) spricht sich in einer repräsentativen Umfrage der Krankheitskasse Barmer dafür aus, dass jeder Bürger im Todesfall automatisch Organspender sein sollte. Es sei denn, er widerspricht der Vorgabe. 18 EU-Länder regeln das bereits so. Bislang gilt in Deutschland: Ab 16 Jahre wird man von seiner Krankenkasse regelmäßig aufgefordert, einen Organspendeausweis auszufüllen. Die Erklärung ist damit freiwillig. Ist nichts dokumentiert, werden Angehörige im Todesfall befragt, ob eine Organspende im Sinne des Verstorben gewesen wäre.

An einer Online-Umfrage der Märkischen Oderzeitung haben sich diese Woche insgesamt 663 Menschen beteiligt. Das Ergebnis entspricht nicht dem Bundestrend. Denn: Eine knappe Mehrheit der Brandenburger ist gegen eine geplante Neuregelung der Organspende. 392 Menschen (59,13 Prozent) empfinden den Vorstoß als einen zu gravierenden Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht. 244 (36,8 Prozent) stimmten für die sogenannte Widerspruchslösung. 27 Menschen (4,07 Prozent) sind unentschlossen.

Dass die Meinungen der Brandenburger weit auseinanderklaffen, kann man auch in den Sozialen Medien ablesen. Auf der Facebook-Seite der Märkischen Oderzeitung wurde das Thema die ganze Woche über viel diskutiert. Am meisten beschäftigte die User die Freiwilligkeit, die abgeschafft werden soll. Emmen Fahrer schrieb beispielsweise: „Ich besitze zwar einen ausgefüllten Ausweis, finde aber unmöglich, dass es jemand anderem aufgezwungen wird. Finde es sollte so bleiben wie gehabt, dass man sich freiwillig entscheidet.“

Ähnlich sieht es auch Detlev Schöpp: „Ich habe schon fast 30 Jahre einen Organspendeausweis. Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, bin ich der erste, der einer Organentnahme widerspricht. Wenn per Gesetz alle zur Entnahme herangezogen werden, kann man doch wohl nicht mehr von einer „Spende“ sprechen.“ Thomas Fritz meint: „Es ist mein Körper, ich entscheide und nicht Jens Spahn von der CDU.“

Andererseits steht bei vielen Kommentatoren die Hilfe im Fokus. So etwa bei Jana Pichi. „Diese Diskussionen sind absolut unverständlich. Niemand wird zu irgendetwas gezwungen. Wer nicht spenden will, unterschreibt den Widerspruch. Fertig. … Hier wird eine perfekte Lösung geboten, die unglaublich vielen Menschen und deren Angehörigen helfen kann.“ Cathleen Schiffer findet sogar: „Schade, dass es diese Regelung nicht schon seit Jahren gibt.“