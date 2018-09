Fotos zeigen Idee des Architekten

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Schlösser und Gärten der Neumark liegen im heutigen Polen. Sie sind teilweise liebevoll saniert, teilweise unsaniert, einige sind dem Verfall überlassen. Die meisten der alten Herrenhäuser sind hierzulande unbekannt. Der Architekturfotograf Volkmar Billeb hat sie aufgenommen. 22 Präsentationen mit Fotos von Außen- und Innenansichten sowie Texten in Deutsch und Polnisch sind in einer Ausstellung zu sehen, die am Freitag im Schloss Freienwalde eröffnet wurde.

Gastgeber ist der Freundeskreis Schloss Freienwalde in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark. Letzterer wurde 1992 gegründet. „Wir wollten zeigen, wie reich das Land Brandenburg an Schlössern, Gärten und Herrenhäusern ist“, sagte Walter Pölking, Vorstandsmitglied des Freundeskreises bei der Ausstellungseröffnung. Viele seien nach dem Krieg zweckentfremdet worden. Sie befanden sich 1990 in schlechtem Zustand, andere schienen dem Einsturz nah. „Der Freundeskreis wollte verdeutlichen, dass sie Teil der Geschichte und der Kultur Brandenburgs sind“, so Pölking.

Der 500 Mitglieder zählende Verein organisiere Ausflüge zu Schlössern, die heute in privater Hand sind, lade zu Diskussionen und Vorträgen ein. In der Serie der grauen Hefte, von denen 145 erschienen sind, stelle der Freundeskreis Schlösser vor. Weil zur Mark auch die Altmark, jetzt Sachsen-Anhalt und die Neumark im heutigen Polen gehören, habe der Freundeskreis seine Aktivitäten ausgeweitet, so Pölking. Seit 2006 erscheinen die gelben Hefte mit Schlössern und Gärten der Neumark in Kooperation mit polnischen Denkmalschützern. Die Fotos in allen Publikationen sind von Volkmar Billeb.

Der freischaffende Fotograf hat sich 1991 selbstständig gemacht und auf Architekturfotografie spezialisert. Er habe überwiegend für den dem Deutschen Kunstverlag München gearbeitet. Er versuche bei jedem Foto die Idee des Architekten herauszuarbeiten und einen freien Blick auf das Gebäude zu gewähren. „Optische Mätzchen“ seien nicht erlaubt. „Die Fotos müssen von der Geometrie in Ordnung sein“, sagte Volkmar Billeb, der Wert darauf legt als Fotograf und nicht als Künstler bezeichnet zu werden.