„Das System ist kein Wundermittel“

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Lorena Jaume-Palasí ist Mitgründerin der Organisation AlgorithmWatch. Sie forscht zur Ethik der Digitalisierung und befasst sich mit rechtsphilosophischen Fragen. ­ Dorothee Torebko sprach mit ihr über die Gefahren von Predictive Policing und die Zukunft der Polizeiarbeit in Deutschland.

Frau Jaume-Palasí, ist Predictive Policing das Wundermittel der Polizei?

Nein, denn die Technik allein reicht nicht. In Deutschland werden geografische Daten erhoben. Wann wurde eingebrochen, zu welchem Zeitpunkt? Diese Daten werden in Relation mit anderen gesetzt – am Ende ergibt das ein Muster. Das muss aber interpretiert werden durch einen Menschen. Deshalb ist das System allein kein Wundermittel.

Welche Gefahren sehen Sie?

Die Systeme können Auswirkungen auf das soziale Gefüge in einer Stadt haben. Etwa wenn die Polizei in bestimmten Bezirken häufig Streife fährt. Das kann dazu führen, dass sich Menschen nicht mehr sicher fühlen. Denn die Streife signalisiert ihnen, dass ihr Bezirk eine Problem-Gegend ist.

Was passiert, wenn Bezirke unter Generalverdacht gestellt werden?

Wenn man etwas sucht, dann findet man auch etwas. Je öfter die Polizei kontrolliert, desto mehr Straftaten fallen ihr auf. Das wiederum verzerrt die Datensätze. Im schlimmsten Fall kann das bewirken, dass reichere Menschen den Bezirk verlassen und die Mieten fallen. Indem man statistisch Vorurteile verankert, befördert man die Gentrifizierung. Und man gefährdet den inneren Zusammenhalt eines Staates.

In den USA, wo personenbezogene Daten ermittelt werden, reichen Mordfälle im Bekanntenkreis aus, um ins Visier der Algorithmen zu geraten. Man gilt dann als potenzieller Mörder. Könnte es soweit auch in Deutschland kommen?

Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es in Deutschland weniger Akzeptanz für diese Ermittlung von Daten gibt. Allerdings kann sich das schnell ändern – durch ein unvorhergesehenes Ereignis wie einen Terroranschlag etwa. Der 11. September hat dazu geführt, dass einige Maßnahmen in den USA eingeführt wurden, die nun, 17 Jahre später, hinterfragt und als übertrieben angesehen werden.

In Niedersachsen, Berlin und Baden-Württemberg werden jeweils unterschiedliche Softwares verwendet. Wäre ein einheitliches System nicht sinnvoller?

Natürlich. Es ist immer leichter, wenn man länderübergreifend Datensätze austauschen kann. Wenn es unterschiedliche Systeme gibt, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht.

Wie sieht für Sie die Zukunft der Polizeiarbeit aus? Ersetzt die Maschine bald den Menschen?

Wir sind gerade in einem Prozess, in dem immer mehr automatisiert geschieht. Allerdings wird es niemals eine Vollautomatisierung geben. Maschinen sind in einigen Prozessen besser, zum Beispiel beim Suchen von Texten oder in der Medizin beim Identifizieren von Mustern. Allerdings ist am Ende immer der Mensch beteiligt, denn er muss prüfen, ob das stimmt, was die Maschine errechnet hat. Das ist auch im Sicherheitsbereich so.