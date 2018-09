100 Tage auf dem Landratsstuhl

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Sie rennt von Termin zu Termin, überlädt den Kalender, spricht mit Chefs und Mitarbeitern auf Augenhöhe. Sie hat sich einen Riesenberg Arbeit auf den Tisch gezogen. Heute ist Landrätin Karina Dörk (CDU) genau 100 Tage im Amt – Versuch einer ersten Bilanz.

In ihrem Dienstzimmer sind die Wände noch kahl. Es fehlen Bilder. „Hier ist noch Einiges zu tun“, sagt Karina Dörk. „Und vor allem fehlt ein Spiegel.“ Auf dem Schreibtisch türmt sich Papier. Sie arbeitet anders als ihr Vorgänger Dietmar Schulze. Der war viel unterwegs, überließ die eigentliche Verwaltung seinen Beigeordneten und Amtsleitern. Die CDU-Nachfolgerin greift selbst ein. Sofort nach Amtsantritt hat sie sich die Kreisentwicklung, das Beteiligungsmanagement (also die Hoheit über die kreis-eigenen Gesellschaften), das Personalamt und das Rechtsamt geholt. Sie will den direkten Zugriff.

Die Umstrukturierung des eigenen Hauses soll ihr später die Arbeit erleichtern. Ein Landrat kann sich keine Fallstricke erlauben. Ihr Vize Bernd Brandenburg musste einen Teil seiner Aufgaben abtreten. Mit Sicherheit nicht freiwillig. Der Posten des zweiten Beigeordneten ist neu zu besetzen. Karina Dörk schafft ein neues Technik-Amt im Zuge der Digitalisierung. Und sie übernimmt den Aufsichtsratsposten in allen kreiseigenen Gesellschaften persönlich. Bis zur Kommunalwahl. Dann will sie nach alter Tradition – wie einst unter Landrat Joachim Benthin – die Aufsichtsräte wieder den Fraktionen des Kreistages übergeben.

Zur Struktur der kreiseigenen Gesellschaften und zu den Geschäftsführerposten will sie vorerst nichts sagen. Sie hat mit den meisten Chefs gesprochen. „Ich muss mich erst mit den Aufsichtsräten besprechen“, sagt sie dazu. „Ich will niemandem von oben herab meine Vorstellungen aufhelfen.“

Solche Sätze kommen offenbar an bei Beteiligten wie auch im eigenen Hause. Karina Dörk gilt jetzt schon als Arbeitstier, die sich vielleicht sogar zu viel vornimmt. „Der Tag könnte mehr Stunden haben.“ Doch bereut hat die erste Frau in diesem Amt ihren Schritt nicht. „Eine spannende Arbeit, eine tolle Arbeit.“

Die Liste der Gespräche ist lang. Antrittsbesuche gab es in fast allen Städten und Ämtern der Uckermark, bei der Unternehmervereinigung, mit dem Landesstraßenbetrieb, mit der Wirtschaftsförderung und dem Bundespräsidenten bei dessen Besuch im Landkreis. Und sie ist durch die Räume der roten Kaserne in Prenzlau gegangen und hat mit den Leuten in den Behörden gesprochen. „Es gab da schon einige Dinge, die mir neu waren. Es ist wichtig, Probleme direkt aufzunehmen.“

Jetzt sind die Fraktionen des Kreistages dran. Bei den Linken und den Grünen war sie schon. „Sie will eine Strategie für die Uckermark erarbeiten – ein interessanter Ansatz“, so Heiko Poppe, Kreistagsabgeordneter der Linken. „Sie ist offen für Kritik und Anregungen und will mit uns eine sachliche Zusammenarbeit. Und sie hat deutlich gemacht, dass sie wie wir ein Verfechter von kommunalen Betrieben ist.“

Eine sehr sachbezogene und den „Menschen zugewandte Arbeit“ leiste die neue Landrätin, so das erste Urteil von Frank Bretsch, SPD-Kreisfraktionschef. „Wir anerkennen, dass sie eine solide Arbeit macht, sich an den Erfordernissen orientiert und keine politisch motivierten Entscheidungen trifft.“ Die SPD stehe für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Damit dürfte schon mal die halbe Miete drin sein, denn SPD und Linke haben bisher dem SPD-Landrat die Mehrheit gesichert. Die CDU-Fraktion stehe hinter ihr, so Karina Dörk.

Was läuft noch nicht? Die Öffentlichkeitswirksamkeit ist ganz in den Hintergrund getreten. „Ich bin eben nicht so pressewirksam“, gesteht sie am 99. Tag ihres Amtes. „Wir müssen uns überlegen, wie wir uns da anders positionieren und uns viel stärker mit den neuen Medien auseinandersetzen.“