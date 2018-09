Eine ganze Schüle übt Leben retten

Lebus (MOZ) Durch die Turnhalle dröhnt Rockmusik. 40 Kinder knien auf dem Boden und drücken auf einer komischen Puppe herum – die hat einen Kopf und einen Brustkorb, aber keine Arme oder Beine.

Was passiert hier? „Wir üben Herzdruckmassage“, erklärtMia (7). Sie ist ein bisschen außer Atem. Fast zehn Minuten haben sie und ihre Mitschüler mit verschränkten Händen gepumpt. Die Musik soll helfen, dass die Kinder im Rhythmus bleiben – und dass keiner aufgibt. Wenn bei jemandem das Herz still steht, kann ihm diese Technik das Leben retten. Man muss es aber durchhalten, bis ein Rettungswagen kommt. Das kann 15 Minuten dauern – eine sehr lange Zeit.

Mia hat sogar Mund-zu-Mund-Beatmunggelernt. Das ist nötig, wenn jemand nicht mehr von selbst atmet. Kann eine Zweitklässlerin so etwas wirklich? „Mia hat das großartig gemacht“, sagt Philipp Humbsch vom Verein Pépinière. „Kinder lernen oft schneller als Erwachsene.“ Er studiert Medizin und hat mit dem Projekt „Jeder kann ein Held sein“ schon mehr als 3500 Kindern beigebracht, wie Erste Hilfe geht.

Sogar bei Fremden? „Für Kinder gilt: Beatmen nur bei jemanden, den man lieb hat“, betont Philipp Humbsch. Würde Mia das zum Beispiel bei ihren Großeltern machen? Sie nickt. Das Allerwichtigste sei sowieso, dass einem beim Helfen selbst nichts passiert; das lernen die Kinder gleich zu Anfang.

Zwei Tage lang hat in Lebus die ganze Schule (außer den Erstklässlern) Erste Hilfe geübt – Verbände anlegen,Notruf 112 wählen, stabile Seitenlage, einen Defibrillator benutzen (ein medizinisches Gerät, das bei Herzinfarkten helfen kann).Am dritten Tag gibt es eine Prüfung und wer die besteht, bekommt ein „Heldendiplom“.

Anlass war in der kleinen Stadt in Märkisch-Oderland ein Unfall, bei dem in der Nähe der Schule ein Fünftklässler angefahren wurde. Zum Glück war ein Freund dabei, dessen Papa Rettungsassistent ist. Der wusste, was zu tun ist– er zog den Verletzten von der Straße, wählte den Notrufund holte Hilfe. Zum Glück ist dem Verunglückten nichts Schlimmes passiert.

Ein bisschen hoffen Philipp Humbsch und die anderen Medizinstudenten, dass die heldenhaften Kinder ein Vorbild sind. Eigentlich müsste auch fast jeder Erwachsene diese Griffe können, denn wenn man einen Führerschein macht, ist ein Erste-Hilfe-Kurs Pflicht. Aber viele trauen sich dann doch nicht. In anderen Ländern üben schon Kindergartenkinder Ersthilfe.

Schulen können sich unter verwaltung@heldenmacher.org bewerben