Silvia Passow

Falkensee Am Samstag, 22. September, um 13 Uhr startet auf dem Bahnhofsvorplatz in Falkensee die Rollparade unter dem Motto: „Alles was rollt und nicht stinkt.“ Mitmachen und rollen kann jeder: Roller, Dreirad, Rollstuhl, Rollator, Fahrrad, Lastenrad, Rikscha, Laufrad, Skateboard, Einrad, Longboard, Rollschuhe… Begleitet wird die Parade vom ansteckenden Rhythmus der Trommel-Gruppe SambaBeazz. Rund um die Rollparade wird es Zeit für Gespräche und Informationen zum Thema abgasfreie Mobilität geben. Abenteuerlustige können ihre Geschicklichkeit auf Rollen auf einem Parcours unter Beweis stellen. Kaffee und Kuchen sorgen für das leibliche Wohl und Kräftetanken, abgasfrei versteht sich. Die Initiatoren wollen hier zeigen, wie bunt und vielfältig Mobilität sein kann. Unterstützt und organisiert wird der Mobilitätstag von der Lokalen Agenda 21 Falkensee, der AG Umwelt, der AG Radwege im Havelland vom Bündnis 90/Die Grünen, dem ADFC Falkensee, der SISF, dem Netzwerk fahrradfreundliches Falkensee, dem BUND Falkensee, dem TSV Falkensee und der Zentrumsinitiative.