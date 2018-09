Auf dem Weg zum Traumberuf

Massenandrang: Mit einem Countdown und heißer Musik ist die Schwedter Studien- und Ausbildungsmesse sam am Freitag eröffnet worden. Tausende Schüler informierten sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. Knapp 60 Firmen, Verwaltungen und Studieneinrichtungen bieten Ausbildungs- und Studienplätze an. Am heutigen Sonnabend ist die sam von 10 bis 14 Uhr geöffnet. © Foto: Oliver Voigt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Einen Beruf lernen können junge Uckermärker auch vor der eigenen Haustür. Das belegt die 17. Studien- und Ausbildungsmesse, die am Freitag an den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt eröffnet wurde und am heutigen Sonnabend von 10 bis 14 Uhr besucht werden kann.

Von A wie Arvato und Asklepios über K wie Kraftwerk Schwedt und Konditorei Schäpe bis zu Zoll und ZOWA reicht die Palette von knapp 60 Firmen, Verwaltungen und Studieneinrichtungen, die auf der Messe um Azubis buhlen. Kai Dahms, U-25-Teamleiter beim Job Center Uckermark spricht von mehreren hundert freien Ausbildungsplätzen in der Region. Dank ausbildungsbegleitender Hilfen haben auch weniger Begabte eine zweite Chance. Der künftige Kaufmann Tobias Ritter lernt beim Prenzlauer Berufsbildungsverein. Er bestätigt das. Von 25 Azubis in seinem Jahrgang bekommen neun Stützunterricht.

Für rund 1000 Schüler aus der Uckermark und dem benachbarten Polen hatten die Veranstalter Messebusse gechartert. An den Messeständen erklärten überwiegend Azubis flott und verständlich, warum es sich lohnt Banker, Chemikant, Papiertechnologie, Kaufmann, Polizist oder Zöllner zu werden. Die Azubis in spé kamen mit Checklisten, um Firmennamen, Kontakte und Antworten auf ihre Fragen einzutragen. Die Listen waren am Ende meist prall gefüllt.

„Hier bekommst du alle Infos über deinen Traumberuf“, ist Erich Gehrke überzeugt. Er will in die Gastronomie und wird im Ahorn Seehotel in Templin eine Lehre anfangen. Stacy Wilke ist nach dem Gespräch mit Praxisanleiterin Vera Hahl vom Asklepios Klinikum überzeugt: „Ich lerne Krankenpflegerin.“ 32 Azubis hat das Krankenhaus in diesem Jahr angestellt. Der Pflegebedarf wächst. Da trifft es sich gut, dass auch Stacy Wilkes Freundin Laura Nitschmann Pflegerin werden will.

PCK Geschäftsführer Wulf Spitzley ist persönlich auf der Messe: „Hier geht es um unsere Zukunft.“ Die Mineralölverarbeiter durchleben derzeit einen Generationswechsel. Hunderte Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. Fähiger Berufsnachwuchs wird gebraucht. „Deshalb und weil wir Verantwortung für diese Region übernehmen, finanzieren wir die Messe mit und werden das auch in Zukunft tun.“ Auch die heimische Papierfabrik Leipa, der Anlagenbauer Butting, Krankenkassen, Stadtverwaltungen, Sparkassen und Banken legen sich stark ins Zeug.

Noch ein Tipp: Claudia Benkert hat am Stand der Stadtbibliothek Schwedt Bücher präsent, die alles vermitteln, was für eine erfolgreiche Bewerbung nötig ist.