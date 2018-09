Wundersamer Schlemihl

Nadja Voigt

Kunersdorf/Werneuchen (MOZ) Mit „Die wundersame Geschichte des Peter Schlemihl“ legt der Findling Verlag mit Sitz in Werneuchen das erste Kinderbuch in seinem Verlagsprogramm vor. Am Sonnabend wird es erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit einem Fest für kleinere und größere Kinder und Chamisso-Freunde wollen der Findling Verlag und der Kunersdorfer Musenhof auf das Kinderbuch aufmerksam machen. Dabei wird es eine Lesung durch die Autorin Marion Schulz geben. Aber eben nicht nur, wie die beiden Verlegerinnen Sandra Knopke und Saskia Klemm im Gespräch mit dem Oderland Echo verraten. Auch Illustrator Gunnar Slezewski wird seine Original-Zeichnungen präsentieren. Und es gibt ein großes Fest auf dem Musenhof. Dort entsteht bis zum nächsten Frühjahr gerade das weltweit erste und einzige Chamisso-Museum. Chamissos Schlemihl ist es auch, der den alten Findling Verlag mit dem neuen verbindet. 2016 übernahmen ihn Sandra Knopke und Saskia Klemm von Margot Prust und Inge Bärisch. „Er ist unser Erbe und verknüpft den alten mit dem neuen Verlag“, sagen die beiden Verlegerinnen. Denn die Idee zu dem Kinderbuch gibt es schon seit sehr langer Zeit. „Am Anfang war es für uns schwer vorstellbar, denn es ist wirklich komplexer Stoff“, sagt Sandra Knopke über die weltbekannte Novelle. Dann hätten sie jedoch schon nach den ersten drei Seiten, die probehalber in Wort und Bild entstanden, gesehen, das es funktionieren kann. „Das war uns sofort klar.“

Zwei Jahre hat es nun gedauert, bis das Buch diesen Sommer erscheinen konnte. „Die Besprechungsphasen waren sehr intensiv“, verrät Saskia Klemm. „Auch mit dem Illustrator haben wir sehr eng zusammengearbeitet.“ Denn es war von Anfang an die Maxime, nicht nur den Text zu bebildern, sondern mit den Bildern die Geschichte zu erzählen. Beide Verlegerinnen sind sich einig, dass sich die intensive Arbeit gelohnt hat. „Wir haben natürlich auch zwischendurch immer wieder mal ins Original geschaut“, verraten sie. Alle am Buch Beteiligten eint, dass sie von der Novelle begeistert sind. „Und für uns ist natürlich auch wichtig, das die Autorin und der Illustrator aus der Region kommen“, sagen die beiden „Findling“-Frauen.

Denn ihr Verlag hat ausschließlich Regionales im Programm: sechs neue Bücher haben sie seit der Übernahme herausgegeben. Auch der Longseller „Oderbruch“ von Carmen Winter wurde bereits zum zweiten Mal nachgedruckt. Im nächsten Jahr kommt ein Band über den Barnim hinzu. Vom Reiseführer über Biografien und Belletristik – und nun bis hin zum Kinderbuch umfasst das vielgestaltige Verlagsprogramm. Und es soll nicht das einzige Buch für kleine Menschen zwischen sechs und zwölf Jahren sein: Die vielen Reisen des Adelbert von Chamisso und seine botanischen Forschungen, die auch viel Raum in der neuen Ausstellung im Kunersdorfer Musenhof bekommen sollen, reizen die beiden Verlegerinnen. Neuer Stoff also zum Vorlesen und selber Lesen, der die Neugier weckt. So wie die Geschichte des verlorenen Schatten in „Die wundersame Geschichte des Peter Schlemihl“. „Der übt eine große Faszination aus und zieht Kinder magisch an, weil es auch ein gruseliges Moment ist“, wissen die beidne Verlegerinnen. Vor allem aber sei die Geschichte überraschend zeitgemäß.

Buchpräsentation „Die wundersame Geschichte des Peter Schlemihl“, frei nach der Novelle von Adelbert von Chamisso, 36 Seiten, farbig illustriert, ISBN 978-3933603-61-6, am Sonnabend um 15 Uhr im Kunersdorfer Musenhof, Dorfstraße 1, in Kunersdorf.