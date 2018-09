Schellnhuber über Kohleausstieg: „Es muss Anreize geben“

Thomas Block, Gunther Hartwig

Berlin (MOZ) Der Sommer ist trocken und heiß wie lange nicht mehr. Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Auswirkungen des Klimawandels handelt. Darüber und über nötige Konsequenzen sprachen Thomas Block und Gunther Hartwig mit dem Potsdamer Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber.

Professor Schellnhuber, erleben wir die „Heißzeit“, die Sie jüngst prophezeit haben?

Keineswegs. Heute ist die Welt ein bescheidenes Grad Celsius wärmer als noch vor Beginn der Industrialisierung. Infolgedessen sind bereits häufigere oder stärkere Wetterextreme zu erwarten, aber das ist noch lange nicht der Ernstfall. Trotzdem ist bemerkenswert, mit welchen Herausforderungen dieses eine Grad schon verknüpft ist, von der Landwirtschaft bis zur öffentlichen Gesundheit. Vor allem ältere oder kranke Menschen sind gefährdet, und dem muss man strategisch und institutionell Rechnung tragen. Bei ungebremstem Klimawandel könnten wir aber irgendwann vor der Wahl stehen, Häuser und Wohnungen entweder voll zu klimatisieren, was Kosten und zusätzliche Emissionen verursachen würde, oder aufs Land zu ziehen oder gleich in kühlere Regionen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, liegt die globale Erwärmung Ende dieses Jahrhunderts vielleicht schon bei vier Grad – das bedeutet dann „extreme“ Extreme.

Und woran liegt das?

Zum einen eben nur am Anstieg der Mitteltemperatur, um die herum dann die Witterung schwankt. Aber es gibt auch raffiniertere Effekte, die mit den zu erwartenden Änderungen der großen Zirkulationsmuster in der Atmosphäre zusammenhängen. Unsere Forschung zum Klimawandel hat gezeigt, dass Blockadewetterlagen häufiger werden können – in Form ortsfester Hochs wie in den letzten Monaten in Deutschland oder Skandinavien, wo es einfach nicht mehr regnet, weil die Westwindlagen sich nicht durchsetzen können. Oder wir sitzen in einer Niederschlagsblase im Nordstau der Alpen, während südlich des Gebirges vier Monate lang kein Tropfen Regen fällt.

Der tiefere Grund für diese Phänomene ist die Tatsache, dass sich die Erderwärmung geographisch nicht gleichmäßig vollzieht – die Arktis erwärmt sich zum Beispiel viermal so schnell wie unsere Breiten. Was wiederum Auswirkungen auf die weitere regionale Erwärmung hat: Wenn das Meereis am Nordpol schmilzt und dunkle Wasserflächen dominieren, wird auch weniger Sonnenlicht reflektiert und es wird noch wärmer. Daraus kann sich eine Art Teufelskreis entwickeln.

Und die Folgen?

Nehmen wir nur mal die Extreme: Zwischen der kalten Luft in der Arktis und der wärmeren Luft in den gemäßigten Breiten bildet sich der Jetstream, eine gewaltige Höhenluftströmung, die mit dem Transport von Hochs und Tiefs unser Wetter bestimmt. Diese gigantischen Windbänder werden also durch Temperaturdifferenzen angetrieben, die aber wegen der überproportionalen Aufheizung der Arktis abnehmen. Dadurch wird der Jetstream träger und bildet nordwärts und südwärts Schlaufen aus. In einer entsprechenden Nord-Schlaufe waren wir in diesem Sommer über Monate gefangen.

Die verschiedenen Symptome – Waldbrände durch Dürre, Überschwemmungen und Tornados – haben alle dieselbe Ursache?

Es hängt alles zusammen mit der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die wir täglich messen können. Die ist heute höher als in den letzten zweieinhalb Millionen Jahren Erdgeschichte. Und hieraus resultiert der zusätzliche Treibhauseffekt, der das Klimasystem destabilisiert.

Deutschland ist als klimapolitischer Vorreiter gestartet und kann jetzt nicht einmal die Klimaziele 2020 einhalten. Was ist schiefgelaufen?

Nun, wenn es um langfristige Probleme geht, ist die Politik oft schon zufrieden, wenn sie einen symbolischen Beschluss fasst. Deutschland hat einmal Klimaziele beschlossen – und damit war es dann auch gut. Ob diese jemals erreicht würden, war ersteinmal zweitrangig. Ich war dabei, als 2015 in Frankreich das Zwei-Grad-Ziel beschlossen wurde. Die Politiker lagen sich in den Armen, Freudentränen wurden vergossen, hunderte von Journalisten aus der ganzen Welt berichteten über das „Wunder von Paris“.

Wir Wissenschaftler haben damals aber schon gesagt, dass es nicht nur das Ziel geben muss, sondern dass man auch einen guten Plan braucht, wie man dorthin kommt. Sonst könnte man ja auch beschließen, Erdbeben von Stärke Acht aufwärts einfach zu verbieten. Die Umsetzung war für die Politik in Paris aber zunächst nebensächlich, weil man so glücklich war, eine Einigung zu haben.

Sie sitzen als ganz einfaches Mitglied in der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die Deutschland den Ausstieg aus der Kohle ebnen soll.

Die Zusammensetzung der Kommission ist vielversprechend – Umweltverbände, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, Industrieverbände, unabhängige Experten. Das ist ein guter Spiegel der Gesellschaft. Problematisch ist natürlich, wenn die mit Rederecht anwesende Politik – Dutzende von Staatssekretären und Minister und sogar gewisse Ministerpräsidenten – ständig behauptet, dass die Demokratie in Deutschland zusammenbricht, wenn die Braunkohleverstromung zügig endet. Der politische Druck ist unglaublich hoch, das habe ich so noch nie erlebt. Es wird einem eine Verantwortung aufgehalst, die das Mandat der Kommission gar nicht hergibt.

Wie sollte das Votum Ihrer Meinung nach aussehen?

Es würde mich nicht wundern, wenn sich die Kommission am Ende dafür ausspricht, so lange wie möglich bei der Kohle zu bleiben. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive muss Deutschland spätestens 2030 aus der Braunkohle aussteigen.

Und wie geht es dann weiter mit der Lausitz?

Auch ohne Klimaschutz werden die profitgetriebenen Märkte über kurz oder lang in der Lausitz das Ende der Braunkohle in einläuten. Spätestens 2040 ist dieses Kapitel für die Region abgeschlossen, davon bin ich überzeugt. Es geht also darum, einen unabwendbaren Strukturwandel vorzuziehen und selbst zu gestalten. Dafür muss es natürlich Anreize und Belohnungen für die Region geben.

Und wie soll so eine Belohnung aussehen?

Auch hier bedarf es vor allem wieder einer starken Erzählung. Die Lausitz hat die einmalige Chance, zu einer Modellregion für Deutschland und die ganze Welt zu werden, in der neue Forschungs- und Entwicklungsstrukturen entstehen können, vielleicht sogar ein neues Bauhaus für nachhaltige Architektur. Wenn die Lausitz ein deutsches Beispiel dafür würde, wie Kohleregionen unterm Strich mit Gewinn in ein neues Zeitalter eintreten können, würde das mit Gewissheit alle Teile der Gesellschaft motivieren.