Die richtige Masche

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was Herr Wang erfunden hat, sieht aus wie ein Fernsprecher in ferne Welten. Eine weiße Scheibe auf einem Metallfuß, die mal rot und mal grün leuchtet. Herr Wang aus Taiwan führte sie auf der IFA in Berlin vor. Das Ding heißt „Halo“ und kommuniziert mit Äpfeln. Die liegen in einer Schale daneben. Halo schickt Licht zu den Äpfeln und das Obst wirft es zurück. Aus der Rückwurfsendung liest Herrn Wangs Gerät heraus, ob der Apfel sauber ist oder mit Pestiziden befleckt und ungesund. Dann leuchtet Halo rot. Und der Esser muss ran und den Apfel noch mal waschen. So lange, bis Halo zufrieden grün aufscheint. Erst dann darf man reinbeißen. Schneewittchen hätte überlebt mit Halo.

Aber noch besser wäre, wenn so ein Obst frei wäre von Vernichtungsmitteln jeglicher Art. Wenn die Landwirtschaft ohne Pestizide auskommen würde – oder vielleicht weniger davon versprühte. Darüber haben jetzt Kripa Varanasi und Kollegen vom MIT – Massachusetts Institute of Technology – nachgedacht. Sie haben in Experimenten herausgefunden, dass bis zu 95 Prozent der versprühten Substanzen auf dem Acker daneben gehen. Sind die Tropfen zu groß, schlagen sie auf den Blättern auf und prallen wieder ab. Sind sie zu klein, weht sie schon ein lauer Luftzug vorm Ziel weg. Was hilft? Ein Sieb, meinen die MIT-Wissenschaftler. Das wird knapp über der Pflanze platziert. Der Landwirt feuert dann mit seiner Spritze große Pestizidtropfen auf das Grün ab. Die steuern unbeirrt Richtung Ziel. Kurz davor werden sie durch die feinen Maschen des Siebes in feinste Tröpfchen zerlegt, die auf den Pflanzen haften bleiben. So könnte besser gezielt und getroffen werden. Der Landwirt spart. Ein wenig hapert es noch an der praktischen Umsetzung der Idee. Aber einen Ansatz dafür haben die US-Forscher: Landwirte setzen schon jetzt feine Netze ein, um zum Beispiel Gemüse vor Schädlingen zu schützen. Dann könnte man die auch zum Sieben nehmen. Das klingt nach noch mehr Kunststoff und Müll im Landbau.

Deutsche Forscher meinen, dass es auch ohne Pestizide geht. Weil die Abwehr gegen die Schädlinge eigentlich schon da ist. Sie versteckt sich auf den Pflanzen und im Boden. Es sind Bakterien, Viren und Pilze. Sie funktionieren wie unsere Darmflora, die Keime in den Eingeweiden. Sie halten uns gesund, wenn wir sie fit halten. Zum Beispiel durch richtiges Essen. Wissenschaftler untersuchen derzeit, wie man Pflanzen mithilfe der Winzlinge besser schützt. Grundlagen dafür werden auch im Zentrum für Agrarlandschaftsforschung Zalf in Müncheberg erforscht. Allerdings steht die Forschung noch am Anfang. Grazer Wissenschaftler schätzen, dass es 20 Jahre dauert, bis Pestizide auf diese Art überflüssig gemacht werden könnten.

So lange hat Herr Wang Zeit, um sein Gerät zu verkaufen. Damit wir, wie er sagt, sauber und sicher essen. Zuerst kommen die Asiaten in den Genuss. Europa dauert noch ein bisschen. Weil hier andere Chemiemixturen verspritzt werden. Das muss Halo erst lernen. Aber verändern sich Pestizide nicht? Kommt da nicht immer wieder was Neues auf den Markt, will ein IFA-Besucher von Herrn Wang wissen. Der schaut einen Moment ratlos. Lächelt dann und sagt: Das ist wohl so. Dann werden wir Halo weiter entwickeln.