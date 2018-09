Die Glaskugel der Ordnungshüter

Igor Steinle, Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Lassen sich Verbrechen vorhersagen? Die Polizei glaubt das und nutzt Algorithmen, um Tätern zuvorzukommen. Das Ganze nennt sich Predictive Policing und wird in sechs Bundesländern bereits praktiziert.

Im Washington des Jahres 2054 gehören Morde der Vergangenheit an. Sogenannte Precobs sagen Verbrechen voraus und Mörder werden dingfest gemacht, bevor sie töten können. Was vor 15 Jahren in Steven Spielbergs Film „Minority Report“ noch nach Science-Fiction klang, ist in Sicherheitskreisen heutzutage Hauptgesprächsthema. Denn seit drei Jahren nutzen Polizeibehörden aus sechs Bundesländern tatsächlich Algorithmen, um Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Droht uns also jene düstere Zukunft, die Spielberg in seinem Blockbuster zeichnete, in dem Menschen verhaftet werden, die (noch) nichts verbrochen haben? Oder ist Predictive Policing, zu Deutsch: vorausschauende Polizeiarbeit, die Wunderwaffe gegen Kriminalität?

Von Predictive Policing spricht man, wenn Behörden Software einsetzen, die aus Kriminalitätsdaten der Vergangenheit Prognosen darüber erstellt, wo in Zukunft Verbrechen geschehen könnten. Anders als in anderen Nationen werden in Deutschland dafür bisher keine personenbezogenen Daten verwendet. Die Vorhersagen hierzulande definieren ausschließlich zu erwartende Verbrechensareale. Die kommerzielle Software Precobs etwa, die die baden-württembergische Polizei nutzt, sagt lediglich vorher, in welchen Gebieten Einbrüche zu erwarten sind.

„Täter begehen in der Nähe von Einbruchstatorten und in zeitlicher Nähe weitere Einbrüche, und zwar schlicht, um der Maximierung ihres Ertrags bei gleichzeitiger Minimierung des Aufwands willen“, erklärt Algorithmus-Experte Tobias Knobloch von der „Stiftung Neue Verantwortung“.

Anhand von Daten wie der Bebauung (Ein- oder Mehrfamilienhäuser), dem Wetter, der Anbindung an den Straßenverkehr sowie der demografischen und sozioökonomischen Struktur der Wohngebiete ermittelt die Software dann Werte darüber, wann und wo die Wahrscheinlichkeit von Straftaten steigt. Die Ergebnisse fließen dann in die Einsatzplanung ein: An diesen Orten legt sich die Polizei auf die Lauer. Zudem ist die Software fast ein Schnäppchen: Die Entwicklung der Wunderwaffe in Nordrhein-Westfalen kostete lediglich 600 000 Euro.

Müssen Einbrecher sich jetzt also warm anziehen? „Schon vorher zu wissen, wo ein Verbrechen stattfinden wird, ist zu Recht der Traum eines jeden Polizeibeamten“, sagt der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser. Die Geschichte hat allerdings einen Haken: Studien können einen Nutzen bisher nicht belegen. „Ein kausaler Zusammenhang zwischen der eingesetzten Software und den Fallzahlen kann nicht hergestellt werden“, betont der Wissenschaftler Dominik Gerstner, der für das Max-Planck-Institut für Strafrecht die Nutzung von Precobs im Südwesten begleitet hat. Dieses Manko sieht die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic, als Knackpunkt: „Eine Politik wider besseres Wissen, die sich primär an Gefühlen und dem Wunsch der Politik darauf zu reagieren orientiert, ist langfristig nicht wirksam genug.“ Das produziere nur Enttäuschung. Es dürfe nicht geschehen, „dass ein Computer in Zukunft entscheidet, wo ein Polizeieinsatz stattfindet und wo nicht.“ Ihr FDP-Kollege Strasser hebt den persönlichen Faktor hervor: „Kein Computerprogramm kann die Beamten vor Ort mit ihren Erfahrungswerten ersetzen.“ Hier räche sich der Sparkurs der vergangenen Jahre. Strassers Fazit: „Nur Polizisten fangen Einbrecher, keine Software.“

Im Innenministerium ist man trotzdem davon überzeugt, dass es sich bei Predictive Policing um eine mächtige Waffe handelt. Das sieht auch der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster so. Der ehemalige Bundespolizist erkennt in der Software deutlich mehr Chancen als Gefahren. „Ich sehe zum Beispiel die Möglichkeit, Risiken und Szenarien von Großveranstaltungen qualitativ besser vorhersagen zu können“, erläutert er seine Begeisterung. Und auch an Kriminalitätsschwerpunkten wie dem Alexanderplatz in Berlin könnten solche Programme die Analyse- und Vorhersagefähigkeit weiter steigern.

Ein solcher Technikoptimismus weckt bei Bürgerrechtlern Befürchtungen: Werden Politiker wirklich der Versuchung widerstehen können, auch personenbezogene Daten für ihre Vorhersagen zu nutzen, wie es in den USA bereits geschieht? Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke, schlägt Alarm: „Predictive Policing stellt eine Gefahr für die Unschuldsvermutung und den Rechtsstaat dar. Wenn Personen als potenzielle Täter unter Verdacht gestellt werden, ohne dass diese überhaupt irgendein Verbrechen begangen haben, birgt das enorme Risiken“, warnt sie, genauso wie ihr FDP-Kollege Strasser.