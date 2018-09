Im Fadenkreuz der Schlapphüte

Stefan Klug

(MOZ) Eigentlich sollte der Ausflug in die Berge eine schöne Familienauszeit werden. In Wirklichkeit war er eine Flucht vor dem Alltag. Das allerdings merkt Luna erst, als Vater, Mutter und Schwester tot im Gras liegen und Unbekannte alles unternehmen, auch sie zu töten. Die Polizei gibt keine Sicherheit, erst ein Mann, der sich als Bekannter des Vaters und Geheimdienstler zu erkennen gibt, vermittelt der 17-jährigen so etwas wie Geborgenheit. Weiter auf der Flucht muss die Schülerin feststellen, dass ihre ganze Familie offensichtlich eine Lüge, der Vater tief verstrickt in russische Geheimdienstpläne und die der deutschen Gegenseite war. Doch für das Mädchen bleiben Eltern Eltern und daher setzt sie alles daran, selbst zu überleben und die Mörder ans Messer zu liefern.

Hört sich dramatisch an und ist es auch. Wie man dem Abspann entnehmen kann allerdings weit weniger erfunden als der Durchschnittsbürger zu glauben vermag. Denn Verschwörungs- und Geheimdienst-Theorien solch blutigen Ausmaßes kennen wir doch nur von jenseits des großen Teiches, oder? Wenn man den Machern also folgen darf, gibt es hierzulande immer noch genügend Aktivitäten des Erzfeindes Russland und dessen Abgesandte ziehen halt keine Samthandschuhe an. So wird geschossen, gemeuchelt, geprügelt - Action at it’s best. Ein wenig erinnert das alles an öffentlich-rechtlichen Totschlag, so wie man ihn fast allsonntäglich im Ersten geboten bekommt. Kurzweilig inszeniert, aber irgendwie stets als deutsche Produktion zu erkennen. In Sachen Logik nicht immer felsenfest, aber insgesamt sehenswert.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; 92 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Khaled Kaissar; Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Rainer Bock; D 2017