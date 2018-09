Steigender Zuschuss für Buslinien

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Reichen die Buslinien auf dem Lande aus, um alle Verbindungen für die Menschen abzudecken? Das ist die Gretchenfrage, vor der die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG) in jedem Jahr steht. Derzeit wird der Fahrplan 2019 vorbereitet. Dazu hat es von vielen Ämtern und Städten aus dem Landkreis insgesamt 18 Stellungnahmen mit Änderungswünschen und Hinweisen gegeben, die meisten kommen aus Angermünde.

Die UVG versucht, die Hinweise in den neuen Fahrplan aufzunehmen. So sollen Busanschlüsse an den Zug in Wilmersdorf besser kenntlich gemacht werden. Neue Haltestellen sind im Gespräch, ebenso die Ausweitung einzelner Linien und zusätzliche Rufbusfahrten. Neu Rosow soll eine Anbindung erhalten. Alles kleine Fische.

Nach den Protesten in der Vergangenheit über die drastische Kürzung der Buskilometer, die selbst im Landratswahlkampf eine Rolle gespielt haben, scheint jetzt Ruhe einzukehren. Dennoch gibt es Wünsche, die der Landkreis nicht erfüllen will. Das liegt an den Kosten. Insgesamt fährt die Busflotte jährlich 6,6 Millionen Kilometer. Nach Angaben der Kreisverwaltung entfallen rein rechnerisch 54 Kilometer auf jeden Einwohner. Dafür schlagen rund zehn Millionen Euro an Ausgaben zu Buche. Abzüglich aller Einnahmen und Zuschüsse verbleibt ein Betrag von 4,2 Millionen Euro, den der Landkreis ausgleichen muss. Vorher betrug dieses Summe 3,9 Millionen Euro. Es wird also doch wieder teurer für die Kreiskasse. Das resultiert aus einem Mehrbedarf von insgesamt 27 400 Kilometern ab 2019. Die Planer haben festgestellt, dass der gefahrene Nutzwagenkilometer inzwischen 1,55 Euro kostet. Egal ob die Busse ausgelastet sind oder leer übers Land rollen. Obwohl die Steigerungen teilweise absehbar waren, erhöhen sich die Zuschüsse vom Land nicht. Insgesamt 5,7 Millionen Euro fließen als Ausgleich für den Ausbildungsverkehr sowie für den gesetzlichen Nahverkehr. Allein die Stadt Schwedt gibt schon fast 100 000 Euro für besondere Wünsche hinzu. Aus Angermünde kommen 3500 Euro. „Es ist bedauerlich, wie wenig auf diesem Gebiet geschieht“, kritisiert der CDU-Kreistagsabgeordnete Hans-Otto Gerlach. „Wer mehr Leistungen anbieten will, bekommt dafür nicht mehr Geld. Das ist entwicklungsfeindlich.“

Insgesamt betreibt die Uckermark über ihre kreiseigene Gesellschaft 73 Buslinien, davon zehn im Stadtverkehr.