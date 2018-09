Josefin Roggenbuck und Katrin Hartmann

Berlin (MOZ) Das Lollapalooza hat am Sonnabendvormittag seine Tore geöffnet. Tausende strömten bereits zu Beginn auf das Berliner Olympiapark-Gelände. Angekündigt haben sich Ben Howard, Casper, die Lankwitzer Band "Von wegen Lisbeth" und "K.I.Z." angekündigt.

Video Lollapalooza rockt das Olympiastadion Videothek öffnen

Sau Bock hatte Casper am Sonnabendmorgen auf das Loolapalooza. Was das heißt hat er den Zehntausenden Fans, die vor der Main Stage feierten, gezeigt. Mit „Alles ist erleuchtet“ beginnt das Konzert, danach gleich der Hit von 2013 „Ascheregen“. „Wie geht‘s euch“, fragt Casper. Jubelstürme folgen vom Publikum. Er sei ein bisschen aufgeregt, habe sich deshalb Freunde mitgebracht. So steht Ahzumjot bei „Lass sie gehen“ mit auf der Bühne. Und als hätten alle es geahnt, kommt auch Marteria zwei Songs später dazu.

gumo leude! ich hab SAU BOCK aufs @LollapaloozaDe heute! — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) 8. September 2018

Neben Konzerten werden unter anderem Straßentheater, Akrobatik und Street Food geboten. Fans hoffen auf ein gemeinsames Konzert mit Marteria, der offiziell nicht Teil des Festivalprogramms 2018 ist. Im vergangenen Jahr hatte Marteria Casper bei seinem Auftritt auf die Bühne geholt. Als Duo stehen beide aktuell mit dem gemeinsamen Album „1982“ an der Spitze der Deutschen Albumcharts und hatten sich kürzlich beim „#wirsindmehr“-Konzert in Chemnitz mit einem gemeinsamen Auftritt gegen rechte Gewalt und Rassismus positioniert.

Already having the BEST time! ⚡️ #lollaberlin



Pic: Stephan Flad pic.twitter.com/kKm1RqaS7T — Lollapalooza Berlin (@LollapaloozaDe) 8. September 2018

Möglichen Verkehrsproblemen will die Berliner S-Bahn mit zusätzlichen Fahrten entgegenwirken. Im Vorjahr hatte es bei der An- und Abreise zum damaligen Veranstaltungsort in Brandenburg große Probleme gegeben. Im vergangenen Jahr waren die Musiker, Künstler und Besucher auf dem Rennbahngelände in Hoppegarten zu Gast.

Am Sonntag werden Bands wie "Dua Lipa", "Freundeskreis", "Imagine Dragons", "Liam Gallagher" und "Kraftwerk 3D" erwartet.

Zum vierten Mal ist das internationale Festival in der deutschen Hauptstadt vertreten. Es ist das deutschlandweit größte Festival. Erwartet werden bis zu 100.000 Besucher.