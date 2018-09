Silvia Passow

Falkensee „Haben sie was mit Kunst am Hut? Gut! Kunst, das heißt vor allen Dingen, anderen Menschen Freude bringen.“ Mit diesen und anderen Gedichten und lyrischen Werken rund um die Kunst eröffnete kürzlich die Ausstellung aus Silvia Klödes Porzellanwelt.

Falkensee hat eine künstlerische Seite, die ist nur manchmal etwas versteckt. Zu den kleinen künstlerischen Perlen der Stadt gehört die Galerie Schneeweiß in der Poststraße. Inhaberin Annette Schneeweiß ist selbst künstlerisch tätig, auch sie gestaltet Porzellan, lässt aus schneeweiß bunt werden. In diesem Sinne passen die Werke von Silvia Klöde in ihre Galerie.

In der Ausstellung „Augenblick, verweile doch!“ zeigt die Porzellan-Designerin Silvia Klöde aus Meissen detailreich und fantasievoll bemaltes, liebevoll geschmücktes und kreativ in Szene gesetztes, figürliches aus Porzellan. Die farbenfroh gestalteten Büsten lenken den Blick zunächst auf sich. „Jedes Stück ein Unikat“, versichert sie. Neben diesen Büsten umfasst die Ausstellung noch einige Wandreliefs, ebenfalls auch Porzellan und auffallend oft mit bunten Eidechsen geschmückt und Dekoratives für Tisch und Anrichte.

Diese ins Auge fallenden Büsten, zierliches, rein weißes Porzellan, mit kräftigen und ausdrucksstarken Farben und Motiven bemalt, haben etwas Spielerisches und Lebensbejahendes. Manche Stücke wirken auf den ersten Blick etwas naiv, doch bei genauerer Betrachtung offenbaren sie ihre Geschichten, laden die Fantasie ein, sich diesem Rundgang durch die Ausstellung anzuschließen, den Blickwinkel zu ändern.

Die Diplom-Bildhauerin Silvia Klöde wurde 1956 in Kleinmachnow geboren. Zunächst wurde sie in der Porzellanmanufaktur Meissen zur Bossiererin ausgebildet. Es folgte ein Studium der Bildhauerei in Dresden, ihre weitere künstlerische Entwicklung und ihr Wirken führten sie wieder nach Meissen zurück, wo sie bis heute als freiberufliche Bildhauerin tätig ist. Klöde stellt seit 1990 international aus. Die Verkaufsausstellung, Silvia Klöde, Augenblick, verweile doch!“ ist noch bis zum 20. November in der Galerie Schneeweiß, Poststraße 35, in Falkensee zu sehen. Weitere Infos zur Ausstellung und zur Galerie unter info@galerie-schneeweiss.de.