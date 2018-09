Im Erbkrug soll wieder gefeiert werden

Cornelia Link-Adam

Jacosbdorf In die leerstehende Jacobsdorfer Gaststätte Erbkrug soll wieder Leben einziehen. Die Gemeinde will sie für Feiern aller Art selbst vermarkten. Die dafür notwendige Anschaffung von Inventar sorgte im Bau- und Vergabeausschuss am Donnerstagabend allerdings für heftige Diskussionen.

Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht. Das wurde Gemeindebürgermeister Detlef Gasche klar, als er in der Sitzung von etlichen Ausschuss-Kollegen heftig angegangen wurde. Sven Lippold, Ortsvorsteher von Pillgram, fragte ihn wie es nun um den Erbkrug stehe. Er sei im Juli im Urlaub gewesen, als trotz politischer Sommerpause eine Rundmail von Gasche an alle Gemeindevertreter ging, kurzfristig über die Ausgabe von 5000 Euro zu entscheiden. Lippold fehlte darin das Konzept, dass es sich dabei um die Anschaffung von Tischen, Stühlen, Besteck und Geschirr für den Erbkrug drehen sollte.

Bürgermeister Detlef Gasche entgegnete, er habe sich Gedanken gemacht, den leerstehenden Erbkrug wiederzubeleben. Zumal man dem neuen Betreiber schon wieder gekündigt habe. „Mir kam die Idee, die Immobilie als Eventpoint mitzunutzen, das machen andere Dörfer mit leerstehenden Kneipen auch“, so Gasche. Schließlich kannte er etliche Anfragen von Bürgern, die darin feiern wollten, dazu fielen ihm für dieses Jahr mindestens drei Veranstaltungen der Kommune ein – wie die Rentnerweihnachtsfeier.

„Dafür braucht es aber Stühle, Tische, Geschirr und Besteck.“ Durch das Vermietungs-Angebot würde man die Attraktivität im Ort steigern, den Bürgern einen Anlaufpunkt bieten und könnte auch kommunale Veranstaltungen darin realisieren. Verständigt habe sich der Gemeindebürgermeister daraufhin mit Ortsvorsteher Holger Wenzel und Amtsdirektorin Marlen Rost. Das verlief positiv. „Daher habe ich eine Rundmail geschickt, mit dem Angebot, für 5000 Euro Inventar kaufen zu lassen.“ Die Summe läge in Verfügungsrahmen jedes Abgeordneten. „Ich wollte aber ein Feedback von allen.“

Am Ende, so hieß es in der Sitzung, sei die Abstimmung zugunsten des Inventar-Kaufs 6 zu 5 ausgegangen. Er erfolge noch im September. „Wir haben sogar jemanden gefunden, der als Verwalter fürs Haus auftreten würde“, so Gasche. Er berichtete von sieben Veranstaltungen für 2018. Dass besonders die Abgeordneten aus Sieversdorf, Pillgram und Petersdorf das Vorhaben so kritisch sehen, ärgerte auch den Ausschuss-Vorsitzenden Frank Hirte.

„Die sollten mal über ihren eigenen Tellerrand gucken, zumal der Erbkrug ja auch von Bürger aller Dörfer genutzt werden kann.“ Erstaunt zeigte sich der Sieversdorfer Jürn von Stünzner. „Ich habe von alldem nichts mitbekommen, sehe aber rückblickend immer noch keine Begründung für das Eilverfahren.“ Dies begründete ihm Amtsdirektorin Marlen Rost damit, dass es für September bereits Buchungsanfragen gebe und die Zeit fürs Einholen von Kauf-Angeboten knapp sei.

„Der Ortsbeirat hat sich positiv dazu positioniert“, betonte Jacobsdorfs Ortsvorsteher Holger Wenzel. Allerdings müsse man noch weitere 2000 Euro „nachschieben“ – „für einen Reinigungswagen, einen Industrie-Sauger und Stühle im Gastraum, um den separat vom Saal vermieten zu können“. Das bemängelte der Pillgramer Sven Lippold. Er wurde daraufhin vom Jacobsdorfer Abgeordneten Rudolph Klinke sogar angebrüllt, der wegen der Diskussion dann auch die Sitzung verließ. Am Ende brach man die Debatte ab.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung einige sich der Ausschuss laut Gasche darauf, dass ab Oktober vermietet werde, Anfragen vorerst bei ihm zu stellen sind und die Gemeindevertretung über den Vertrag mit dem Verwalter sowie über die Entgelt-Liste abstimmen wird.