Hilfe für Kinder in Notsituationen

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Schon seit 1996 betreibt das evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) im Landkreis Oder-Spree den Kinder- und Jugendnotdienst in Eisenhüttenstadt. Wegen gesetzlicher Änderungen stimmte der Jugendhilfeausschuss kürzlich über einen neuen Vertrag über die Inobhutnahme junger Menschen mit dem Träger ab.

Vorab stellte Daniel Friedrich vom EJF dem Ausschuss die Arbeit des Fürsorgewerks aus den vergangenen Jahren vor. Zielgruppe des Kinder- und Jugendnotdienstes sind Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren. Aufgaben der Einrichtung sind unter anderem, Kindern zu helfen, wenn sie zu Hause Probleme oder Schwierigkeiten in der Schule haben. Die Einrichtung versteht sich außerdem als Anlaufstelle für Eltern und Schulen.

Ist bei einer Notlage keine schnelle Klärung möglich, ist der Träger verpflichtet, die Kinder als vorläufige Krisenintervention in Obhut zu nehmen. Im Jahr 2017 wurden laut Kinderschutz-Monitoring Bericht im Landkreis 105 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Den größten Anteil daran hatten mit 34 Prozent Jugendliche zwischen 15 und 18. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind in dieser Statistik nicht erfasst.

Friedrich verwies in seinem Vortrag auf die relativ neue gesetzliche Regelung über die Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise aus dem Jahr 2015. Für sie gelte eine besondere Schutzbedürftigkeit. Laut diesem Gesetz ist das Jugendamt verpflichtet, ein ausländisches Kind oder Jugendlichen in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird. Das Gesetz regelt auch eine mögliche Verteilung dieser Kinder und Jugendlichen.

„Etwa 95 Prozent der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind männlich“, sagte Friedrich. Zuletzt habe es wieder steigende Fallzahlen bei der Inobhutnahme gegeben, bedingt auch durch unbegleitete Flüchtlinge. Friedrich betonte auch, dass die Möglichkeit zur Inobhutnahme 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr gewährleistet werden müsse.

Der Vertrag mit dem Landkreis regelt unter anderem, dass der Kinder- und Jugendnotdienst während der Inobhutnahme für das Wohl der jungen Menschen sorgt. Außerdem müssen laut Vertrag die Erziehungsberechtigten unverzüglich über die Inobhutnahme informiert werden.

Der neue Vertrag mit dem Landkreis, der eine ältere Version aus dem Jahr 2001 ersetzt, gilt zunächst bis Ende 2019.