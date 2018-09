Sonne, Sex und Sozialismus

Hans-Jürgen Wodtke

Rathenow „Sex und Erotik wurde in der DDR weniger diskutiert, dafür lustvoll praktiziert. Was der eingemauerte Staat seinen Bürgern nach außen verwehrte überließ er ihnen gewissermaßen im freizügigen Mit- und Untereinander“, so Hagen Wagemann von „MDR aktuell“ am 26.03.18 anlässlich einer Ausstellungseröffnung zum Sexualleben in Ostdeutschland im Berliner DDR-Museum. Mit seiner Aussage bezieht sich der Nachrichtenmann auf den aktuellen Forschungsstand zum Sexualverhalten in Ost und West. Danach hatten erwiesenermaßen die Ostdeutschen bis zur poltischen Wende das erfülltere Liebesleben. Doch der hier politisch tolerierte und gesellschaftlich akzeptierte Umgang der Geschlechter war dabei über die Jahre hinweg einem steten Wandel unterworfen. Seinen Höhepunkt fand dieser Prozess um 1970 in einer „DDR eigenen“ sexuellen Revolution.

„Im Westen“, so Prof. Dr. Wolfgang Mühl-Benninghaus, „wurde [damals] der freie Umgang mit dem Sex politisch auch für den Kampf gegen das Spießertum des Establishments instrumentalisiert. Solche und andere ideologische Aufladungen fehlten im Osten. Hier standen die Freude am eigenen Körper und die lustvolle Entdeckung der Körperlichkeit des Partners im Mittelpunkt. Der damit verbundene Protest richtete sich vor allem gegen überkommene Moralnormen und war eher Ergebnis als vorausberechnende Provokation.“Die sich schon zu Beginn der 1960er Jahre abzeichnenden Unterschiede im Sexualverhalten der Deutschen hatten zum einen mit der wesentlich besseren Gleichstellung der Mädchen und Frauen im Osten zu tun. Zum anderen war hier die Kirche, als moralische Instanz, nahezu vollständig verloren gegangen. Faktoren, die zur Enttabuisierung und somit zum entspannteren Umgang mit dem Sex führten. Dafür versuchte der Staat in der frühen Phase seines Bestehens in das Privatleben seiner Bürger tiefer einzudringen und lenkend zu wirken. In dem 1965 erschienenen und dann recht schnell verbotenen DEFA-Film „Spur der Steine“ wird dieses Thema unter anderem thematisiert und recht deutlich angeprangert. Die DDR-Sexualwissenschaftler Siegfried Schnabl, Prof. Karl-Heinz Mehlan und Prof. Dr. Kurt Starke hatten ab den 1960er Jahren erwiesenermaßen maßgeblichen Anteil am sukzessiven Umdenken der Parteieliten. In einem frühen Interview mit dem DDR-Fernsehen erläuterte Starke seine Position, in der zu jener Zeit üblichen Wortwahl, wie folgt: „jede Lustfeindlichkeit ist dem Wesen des Marxismus völlig fremd. Lenin formulierte in einem Gespräch mit Klara Zetkin, dass wir im Kommunismus nicht Askese anstreben sondern Lebensfreude, Lebenslust auch durch erfülltes Liebesleben.“ Offensichtlich hatte das Politbüro dieser Aussage nichts mehr entgegenzusetzen. Denn schließlich billigte man den DDR-Liebespaaren ein hohes Maß an eigener Intimsphäre zu, aus der sich der Staat fortan offiziell heraushalten wollte. Schnabl kommentierte dieses Verhalten später mit: „Im SED-Politbüro dachte man wirklich: Wenn die Menschen miteinander und im Bett glücklich sind, dann kommen sie nicht auf dumme politische Gedanken.“

Wir, die wir die Zeit des sexuellen Umbruchs in den späten 60er und frühen 70er Jahren in der DDR selbst miterlebten, haben von dem politisch gesteuerten Auf und Ab kaum etwas bewusst mitbekommen. Dagegen waren die herbeigeführten Veränderungen für das weitere Zusammenleben der Geschlechter für damalige Verhältnisse nicht nur unübersehbar, sondern wirkten sich auch gravierend auf die Paarbeziehung aus und wirkten international durchaus richtungsweisend. Als äußeres Zeichen der Veränderungen und für niemand zu übersehen, erreichte vor etwa 50 Jahren die Minirock-Mode auch bei uns ihren Höhepunkt. Obwohl nie offiziell ausgerufen, wetteiferte das schöne Geschlecht im „sozialistischen“ Wettbewerb mutig um die kürzeste Rocklänge und bewies damit ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Doch die wahre sexuelle Revolution war klein und grün und kam ab 1965 aus dem VEB Jenapharm. Sie hieß „Ovosiston“, wurde fortan im Osten „Wunschkindpille“ genannt und von der DDR-Propaganda als Symbol der selbstbewussten und gleichberechtigten Frau gefeiert. Ab 1972 durften die Ärzte die Pille auch Minderjährigen verschreiben. Der DDR-Staat reagierte damit auf zunehmende Schwangerschaften bei den unter 18 Jährigen. Am 9. März 1972 beschloss schließlich die DDR-Volkskammer, nicht ohne Widerstand, das Gesetz „über die Unterbrechung der Schwangerschaft“. Danach durften Frauen in den ersten zwölf Wochen fortan selbst über einen Abbruch entscheiden.

„Noch in den frühen 1960er Jahren“, so Prof. Dr. Kurt Starke in einem Interview mit „Campus Online“, „sollte es auch im atheistisch geprägten Osten nach dem Willen von Teilen der Gesellschaft keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr geben. Doch die jungen Leute kümmerten sich zunehmend weniger darum, so dass der voreheliche Verkehr nicht nur toleriert, sondern gelebt wurde.“ Und wie seine langjährigen Untersuchungen ergaben, waren die sexuellen Aktivsten oft die künftigen Studentinnen und Facharbeiterinnen. So hatten die Ost-Frauen am frühesten, dann die Ost-Jungen, dann mit einigem Abstand die West-Frauen und ganz zum Schluss die West-Jungen Sex. Diesen Erkenntnissen ins Auge blickend, hatte der weltweit geschätzte Sozialhygieniker Prof. Karl-Heinz Mehlan, schon frühzeitig die Aufstellung von Kondom-Automaten an den Erweiterten Oberschulen in der DDR gefordert. Doch mit diesem Vorschlag war er bei Bildungsministerin Margot Honecker in Ungnade gefallen und sie weigerte sich fortan mit ihm überhaupt über das Thema zu sprechen.

Dagegen öffneten sich die ostdeutschen Schulen ab Mitte der 1960er Jahre für das Thema Sexualerziehung und vermittelten den oberen Jahrgängen zumindest die biologischen Zusammenhänge. Doch als umfassende Aufklärung konnte das noch nicht gelten. Diese Lücke mussten wissbegierige junge Leute zu jener Zeit deshalb in Aufklärungsbüchern stillen. Das Interesse an diesen Büchern war enorm und konnte trotz hoher Buchauflagen nur bedingt gedeckt werden. Zu den bekanntesten Wissensvermittlern zählt zweifellos „Mann und Frau intim“. Hierzu heißt es in einem Artikel in der „Welt“ vom 12.06.2016: „1969 erschien in der DDR ein Buch, das den [Sexual]Verkehr im Sozialismus neu regeln sollte: ‘Mann und Frau intim. Fragen des gesunden und des gestörten Geschlechtslebens‘. Darin brachte Siegfried Schnabl, Leiter der Ehe- und Sexualberatungsstelle in Karl-Marx-Stadt, Dinge zur Sprache, über die man im Westen höchstens in der Kommune 1 sprach. […..] Schnabls Arbeit belegt die komplexe Beziehung zwischen politischem System und sexueller Kultur [in] einer Gesellschaft.“ Ab 1971 widmete sich die Zeitung „Junge Welt“ in der Kolumne „Unter vier Augen“ und die Jugendzeitschrift „neues leben“ in der Reihe „Professor Bormann antwortet“ regelmäßig dem Thema Liebe und Sex im Jugendalter und wurde damit für viele Heranwachsende in der DDR zum Ratgeber für heikle Lebensfragen.

Wenn es um die sexuelle Freizügigkeit in der DDR geht, dann gehört unbedingt auch FKK (Freikörperkultur) dazu. Gesetzlich geregelt wurde das FKK-Baden 1956 mit der „Anordnung zur Regelung des Freibadwesens“ und entwickelte sich mit zunehmender Liberalisierung der Gesellschaft zu einem Massenphänomen im Osten. Noch heute versuchen immer wieder Historiker und Sozialtherapeuten diese besondere und einzigartige DDR-Erscheinung zu analysieren und zu bewerten. Dabei entstehen mitunter die groteskesten Deutungen und Interpretationen. Wie anders die westdeutschen aber auch die polnischen Nachbarn hier tickten, wurde allen FFK-Anhängern nach der Wiedervereinigung bewusst. Am liebsten hätten zu der Zeit rückwärtsorientierte Kräfte alle FKK-Strände an der Ostsee liquidiert.Selbst in Kuba, einem Land in dem die Menschen für ihre pure Leidenschaft und prickelnde Erotik bekannt sind, war FKK unbekannt. So und nicht anders kannte es auch Carlos, unser kubanischer Reiseleiter. Er lebte für vier Jahre, ab Ende der 1970er Jahre, als Vertragsarbeiter in der DDR. In dieser Zeit war er mit einer jungen Mutter aus dem sachsen-anhaltinischen Wolfen leiert. Diese offerierte ihm eines Tages freudestrahlend einen Urlaubsplatz an der Ostsee. Für Carlos, einen Mann von Kubas Küste, hätte es nichts Schöneres geben können. Doch der Ferienplatz lag am FFK-Strand und war, als er die Situation vollends begriff, für ihn unakzeptabel. „Ich konnte mir das nicht vorstellen, alle nackt am Strand“, so Carlos, „ließ mich dann aber doch überreden, schließlich gab es etwa einen Kilometer weiter einen Textilstrand“. Doch nach anfänglichem ungläubigem Staunen beim Blick über die Düne, überwand er die Scheu und spielte bald mit den anderen am Strand nackt Volleyball und genoss fortan das freizügige Leben in vollen Zügen. Bei seinem nächsten Heimaturlaub in Kuba sprach sich sein außergewöhnliches Urlaubserlebnis in der DDR schnell unter seinen Bekannten herum. „Alle wollten mehr davon erfahren und vor allem die Urlaubsfotos sehen. Ich war der Star und wurde von allen gern eingeladen und reichlich bewirtet“, so Reiseleiter Carlos, „noch heute denke ich gern an den schönen FKK-Urlaub con sol, sexo y socialismo - mit Sonne, Sex und Sozialismus zurück.“

