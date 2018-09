Konzert mit Handglocken in Müllroser Kirche

MOZ

Müllrose (MOZ) Handglockenmusik mit dem „Peace Bell Choir“ Caputh unter der Leitung von Andra Sauerborn wird am Sonntag, den 16. September um 19 Uhr in der Kirche Müllrose erklingen. Handglocken sind ein eher selten zu hörendes Instrumentarium, das seinen ganz eigenen Klang hat. Fröhliche Musik und solche zum Träumen, klassische und moderne und dazu die Möglichkeit, die Glocken aus der Nähe kennenzulernen, dazu bietet sich die Möglichkeit. Bereichert wird das Programm durch Gitarrenmusik, gespielt vom 13-jährigen Gustav Preissler, der in diesem Jahr erfolgreich am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilnahm.

Handglockenmusik, am 16. September um 19 Uhr, Kirche Müllrose. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.