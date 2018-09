Wohnen auf dem Forstgelände

Ralf Loock, Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung Müllrose hat in dieser Woche in nichtöffentlicher Sitzung den Erwerb einer rund 6000 Quadratmeter großen Fläche hinter dem ehemaligen Forstgebäude in der Bahnhofstraße für 124 000 Euro beschlossen, teilte Bürgermeister Detlef Meine mit.

Auf dem ehemaligen Forstgelände an der Bahnhofstraße könnten irgendwann Parzellen für etwa acht bis zehn Einfamilienhäuser geschaffen werden. So ist der Plan der Stadt-Verantwortlichen. Noch fehlt dazu allerdings der Beschluss der Stadtverordneten, sagte Amtsdirektor Matthias Vogel am Freitag. Doch der Weg wurde mit dem Kaufbeschluss des 6000 Quadratmeter großen Areals geebnet. Derzeit gehört die Fläche noch dem Land, bald wird die Stadt Müllrose Grundstücksbesitzer dieser – wie Vogel sie nennt – „potenziellen Entwicklungsfläche“ sein.

Die Errichtung der Einfamilienhäuser ist allerdings nicht zu trennen von der geplanten neuen Stadt- und Europahalle. Denn die Kommune hofft zwar auf Fördermittel, muss aber einen üblichen Eigenanteil aufbringen. Der Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken für Eigenheime könnte der Stadt da helfen. Doch auch die Stadthalle ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Planungsmittel sind zwar im Haushalt eingestellt, aber derzeit werden laut dem Amtsdirektor erst einmal mögliche Varianten für eine solche Halle erstellt. Im Laufe dieses Jahres müsste aber eine endgültige Entscheidung fallen, sagt Vogel.

Müllrose und der Streit um das richtige Veranstaltungshaus: Um weiterhin Seniorenball und Karnevalsparty zu ermöglichen, hatte die Stadt erst Anfang 2016 vom Landesforstbetrieb die ausrangierte Immobilie mit dem großen Forstsaal in der Bahnhofstraße erworben. Der eine Teil der Stadtverordneten freute sich, der andere kritisierte weiterhin den Erwerb. Die Kritiker sprachen von einem morschen Zustand des Gebäudes, plädierten für einen Neubau.

Dabei wurden heftig gestritten. Bürgermeister Detlef Meine, der den Erwerb des Ex-Forsthauses von Anfang an abgelehnt hatte, sagte im Frühjahr 2016, dass er den Namen „Jeckenstadl“ für das Haus vorschlage. „Ist das ein ernst gemeinter Antrag?“, fragte der sichtbar erstaunte Stadtverordnete Thomas Kühl. Ja, erwiderte der Bürgermeister, er wolle damit deutlich machen, dass Mitglieder des Müllroser Carnevalclubs (MCC), die zugleich Kommunalpolitiker sind, den Erwerb der Immobilie durchgesetzt haben, um dort ihre Faschingspartys feiern zu können. Sobald Karnevalisten nicht mehr ihre rote Jacke und ihr Käppi tragen, werden sie völlig humorlos, bedauerte Detlef Meine.

Anfang 2018 waren die Kritiker in der Mehrzahl: Die Stadtverordnetenversammlung beschloss im Frühjahr den Bau einer Stadthalle anzugehen. Im Haushaltsplan sind für dieses Investitionsprojekt insgesamt 445 000 Euro enthalten – 145 000 Euro für den Kauf von Flächen hinter dem ehemaligen Forstgebäude und ein Baugrundgutachten und 300 000 Euro für die Planung der neuen Stadthalle. Deren Bau würde nach aktuellen Planungen voraussichtlich um die 2,8 Millionen Euro kosten und soll in den Jahren 2020 und 2021 realisiert werden. Nun machte die Stadtverordnetenversammlung mit dem Beschluss zum Kauf des Grundstückes einen ersten Schritt.

Wie Meine dazu ferner mitteilte, soll der Neubau, der unter anderem über einen rund 400 Quadratmeter großen Festsaal sowie Räume für Vereine verfügen soll, in etwa drei bis vier Jahren stehen. Bis dahin werde man das ehemalige Forstgebäude weiter nutzen, damit sei die Durchführung des Hubertusballs und die jährliche Faschingsfeier abgesichert.