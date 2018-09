Wildpark sucht nach Freiwilligen

René Matschkowiak

Von

Frankfurt. Die Wichern Diakonie steht vor einer ungewohnten Situation: Zwei von drei Stellen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr sind unbesetzt. Dabei kann eine Ehemalige nur Gutes von ihrem Einsatz im Wildpark berichten.

„Eigentlich“, sagt Jochen Hanschel von der Wichern Diakonie, „sind unsere Stellen für das freiwillige Ökologische Jahr immer schnell besetzt.“ In diesem Jahr jedoch ist das anders. Zwei von drei Stellen sind noch offen. Eine im Wildpark und eine in den Gronefelder Werkstätten in der Tierpflege. „Dabei ist dieses Jahr insbesondere im Wildpark durchaus prägend“, findet Katja Müller. Für sie war der 31. August der letzte Arbeitstag in diesem Ökologischen Jahr. In jedem Fall will sie weiter mit Tieren arbeiten, sagt sie, eventuell eine Ausbildung zum Pferdewirtin machen. „Ich wurde hier toll aufgenommen. Es bleiben einige Freundschaften“, so Katja Müller. Außerdem habe dieses Jahr der 20-jährigen Zeit gegeben, sich selbst zu finden und ihr sei klarer geworden was sie im Leben machen will, erzählt sie.

Natürlich sollte man etwas Tierliebe mitbringen, aber die Tätigkeit erschöpft sich durchaus nicht nur im Füttern der Tiere. So sind die FÖJ-ler wie sie genannt werden, auch für die Veranstaltungsplanung im Wildpark verantwortlich. Unter anderem für Kindergeburtstage, die man im Wildpark feiern kann, und auch für Schatzsuchen, die man für Kinder buchen kann. Auch den beliebten „Hörspiel unter Sternenhimmel“-Abend gestalten sie mit.

Besonders ans Herz gewachsen sind der jungen Frau die Waschbären. „Die sind so intelligent, das glaubt man gar nicht“, erzählt sie lachend. So hat sie für die Tiere Beschäftigungshölzer gebaut, in denen Futter versteckt war. „Ich dachte, die sind dann etwas länger damit beschäftigt“, so Katja Müller. Weit gefehlt, nach Minuten hatten sie das Rätsel der Stöcke gelöst. Neue Ideen mussten her für die munteren Tiere. Aber auch das war kein Problem.

„Für das freiwillige Ökologische Jahr arbeiten wir mit dem Förderverein Märkischer Wald zusammen“, erzählt Jochen Hanschel. Die jungen Leute bewerben sich dort und werden dann im Wildpark oder in den Gronefelder Werkstätten eingesetzt. Neben der Arbeit vor Ort gibt es noch Seminarwochen, unter anderem zum Thema Ernährung und Ökologie im Allgemeinen. Bewerben kann sich jeder, der zwischen 16 und 28 Jahren alt ist. „Gerade für Abiturienten und andere Schüler, die gerade aus der Schule kommen, ist so ein Jahr ideal, um sich zu orientieren“, weiß Jochen Hanschel. Natürlich gebe es auch Urlaub, so der Chef vom Wildpark. Das ist alles festgelegt in den Bedingungen zu dem Freiwilligen Ökologischen Jahr.

Interessenten für die zwei FÖJ-Stellen können sich unter www.märkischerwald.de informieren und auch bewerben.