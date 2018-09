Einvernehmliche Lösung für Zankapfel in Reichenow

Nadja Voigt

Reichenow (MOZ) Dirk Reinkens, Vorstand der Agraraktiengesellschaft Albrecht Daniel Thaer hat in Reichenow am Donnerstag an Lohnunternehmer Matthias Wende offiziell den Schlüssel für den früheren Kuhstall übergeben. Reinkens verhehlte nicht, dass es sich beim Objekt um ein mit über die letzten Jahre vielen Konflikten beladenes Gebäude handelt. Ursprünglich hatte sein zur Lindhorst-Gruppe gehörendes Unternehmen einen Antrag zur Umnutzung gestellt. Und wollte dort weitere Tiere unterbringen. Und zwar nicht wenig: 512 Mastschweine und 2000 Ferkel sollten es werden. Dagegen hatte sich jedoch im ganzen Dorf Protest geregt.

Der kam im Jahr 2014 sowohl von der eiligst gegründeten Bürgerinitiative als auch von den gastronomischen Einrichtungen im Dorf. Bereits unter den bestehenden Anlagen würden die Reichenower durch die Geruchsbelastung leiden, hieß es damals. Die Bürgerinitiative hatte zwischendurch selbst die Idee, die alten Stallanlagen zu kaufen, und ein Museum der Massentierhaltung dort unterzubringen.

„Das ist alles nicht an uns abgeprallt“, verdeutlichte Dirk Reinkens bei dem Übergabetermin am späten Donnerstagnachmittag in Reichenow. Und lobte die immer konstruktive Auseinandersetzung zum Sachverhalt. Trotz der unterschiedlichen Auffassungen zu dem Thema. Überraschend sei dann Matthias Wende, der seit 2012 auf dem Gelände mit seinem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen ansässig ist, auf die Geschäftsführung zugekommen. Mit dem Anliegen, die alten Stallanlagen zu kaufen. Dort hat er nun Maschinen untergebracht, und ist froh, die alten Hallen nutzen und keine neu bauen zu müssen.

Erfreut über die Lösung zeigte sich Reichenows Ortsvorsteher Ralf Hickstein. „Das junge Unternehmen ist gestärkt und wir im Dorf sind alle zufrieden“, sagte er. Und gratulierte allen Beteiligten, dass es so ausgegangen sei. Dazu gehörte auch Stefan Kramer von der Bürgerinitiative, der ebenfalls beim Übergabetermin zugegen war und den Ausgang des Konfliktes begrüßte. „Wir wollen ein Zeichen setzen, das mit uns zu Reden ist“, sagte Dirk Reinkens. Und seine Firma sei sich, so groß sie auch scheint, ihrer sozialen Verantwortung in den Dörfern bewusst.