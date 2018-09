Wie eine Schwedter Westside-Story

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Eine aufregende Woche liegt hinter 25 Schülern der Grundschule „Am Waldrand“ in Schwedt. Am Freitag haben sie ihren Poesie-Film abgedreht. Er basiert auf dem Gedicht „Dunkel war’s der Mond schien helle“, das von einem unbekannten Volksdichter stammt. Mit Filmprofis, Phantasie und Spielfreude haben es die Schüler in der Art einer Schwedter Westside-Story „umgedichtet“. Die verfeindeten Straßengangs „Nice Tigers“ und „Goodschies“ kämpfen in „Poetry-Battles“ (Gedichte-Kämpfen) erbittert gegeneinander. Doch es gibt ein überraschendes Happy End.

Der Jugendklub Karthaus wurde zum Filmstudio, gedreht worden ist auch auf dem benachbarten Dreiklang-Sportplatz. Talisa Degen, Eny Becker, Sebastian Kühn, Noemi-Sophie Müller, Zarah Michaela Wolf, Franio Schmidt Lea Uecker und ihre Mitschüler gestalten den Film von der ersten Idee, über das Drehbuch,. die Requisiten, die Kostüme, die Beleuchtung selbst. Sie standen vor und hinter der Kamera. Sie merkten, wie viel Arbeit in so ein paar Minuten Film steckt. Und sind glücklich. Wie Sebastian Kühn. Er ist einer der zwei Bandenführer im Film. „Schauspielerei ist eigentlich nicht mein Traumberuf, aber es ist aufregend, wenn das Licht und die Kamera angehen und es heißt: Action! Meine Eltern sind ganz stolz auf mich. Mein Bruder hat auch mal bei ,Kinder machen Kurzfilm` mitgespielt.“

Lehrerin Evelyn Knittel begleitete zeitweise die Drehtage. „Es klappt immer wieder erstaunlich gut und manches Kind wächst dabei unglaublich über sich selbst hinaus. Kunst ist Struktur und Chaos. Beides haben unsere Schüler wirklich gut im Griff“, sagt die Lehrerin. Sie fügt schmunzelnd hinzu: „Anders als manchmal im Unterricht.“

Auch Projektleiterin und Filmemacherin Catharina Göldner zeigt sich vom Einsatz ihrer kleinen Filmemacher aus der Schwedter Grundschule „Am Waldrand“ begeistert. Auch davon, wie sie das Lampenfieber überwunden haben.

Vom 18. bis 21.September stehen dann 15 Schüler der Bertolt-Brecht-Grundschule in Schwedt vor und hinter der Kamera. Die Premiere der kinoreifen Kurzfilme geht wieder im Schwedter Filmforum über die Bühne. Wann genau, steht noch nicht fest.