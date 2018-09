Der macht Spaß

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Die Zahl kleiner Flitzer auf unseren Straßen hält sich in Grenzen, hat aber eine treue Fangemeinde. Und so gibt es vom Opel Corsa der fünften Generation, der ja kurz vor seiner Ablösung steht, nun auch noch eine sportive Variante, die bei der Blitz-Marke unter dem Kürzel GSi läuft.

Der 4,04 Meter kurze Wagen wird dazu mit einem alten Bekannten kombiniert, dem 1,4-Liter-Vierzylinder-Benziner, der bis zu 150 PS und 220 Newtonmeter maximales Drehmoment (bei 3000 bis 4500 Umdrehungen) mobilisieren kann (in 8,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100; Spitze 207 km/h). Das ist längst nicht so viel wie beim abgelösten OPC mit seinen 207 PS, der den heutigen Abgasvorschriften nicht mehr entsprechen konnte. Dafür aber wurde das Fahrwerk vom OPC in den GSi implantiert und dadurch deutlich vom normalen Corsa abgesetzt. Der GSi liegt so nicht nur einen Zentimeter tiefer, er bekam auch neue Dämpfer. Und das reicht für ein wirklich überzeugendes Fahrverhalten, wie Dutzende Kilometer auf überaus kurvenreichen Mittelgebirgsstrecken gezeigt haben. Lenkung und knackige Sechsgang-Schaltung passen dazu hervorragend. Der dreitürige GSi macht ohne Frage sehr viel Spaß. Das äußere Aussehen passt – sportlich, aber nicht aggressiv. Innen sieht man dem Wagen dagegen schon sein Lebensalter an, da wird im kommenden Jahr der neue Corsa auf Basis der französischen Mutter PSA in Sachen Funktionalität sicher vieles besser können als diese noch aus GM-Zeiten stammende Generation.

Seis drum: Wer einen GSi in Betracht zieht, will Fahrspaß. Und den bekommt er definitiv. Allerdings nur, wenn man ab Oktober mindestens 19.960 Euro hinblättern kann. Das sind gut 2000 Euro mehr als ein „normaler“ Corsa mit 150 PS. Trotzdem muss man etwa für beheizte Außenspiegel, Parkpilot, Regensensor oder Verkehrsschilderkennung noch Aufpreis zahlen. Da ist man schnell bei 22.000/23.000 Euro. Auch im Verbrauch sind Extrakosten fällig: Zu den gut sechs Litern Super auf 100 Kilometer, die Opel verspricht, sollte man zwei Liter addieren, um auf einen realistischen Wert zu kommen. Aber wer Spaß will, darf bekanntlich nicht zu sehr auf den Preis achten. Hajo Zenker