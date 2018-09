Ein kleines Stück vom doppelten Glück

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) In der schlimmsten Zeit als junge Familie haben Christin Langer und Chris Hapke größte Unterstützung erfahren. Ihre Zwillinge wurden zu früh geboren. Als Dank für die erfahrene Hilfe haben sie eine Spendenaktion gestartet.

Das erste Lächeln, der erste Zahn, der erste Schritt, der erste Geburtstag – für frischgebackene Eltern ist jedes erste Mal beim eigenen Kind ein großes Wunder. Erst Recht, wenn sie es gleich doppelt erleben und es nicht selbstverständlich ist. Wie bei Christin Langer und Chris Hapke. Ihre Vorfreude auf Zwillinge wich lange Zeit großer Sorge und Ungewissheit, denn diese Zwillingsschwangerschaft war nicht nur sehr selten, sondern auch riskant. „Zwillinge liegen in unserer Familie, deshalb war ich darauf gefasst und freute mich sehr. Aber unsere eineiigen Mädchen teilten sich nicht nur eine Fruchtblase, sondern auch eine Plazenta. Das bringt Komplikationen, da sich oft ein Zwilling auf Kosten des anderen ernährt“, erzählt Christin Langer. Sie wurde nach Berlin-Buch überwiesen und dort engmaschig überwacht. Die Schwangerschaft verlief trotz des hohen Risikos gut. „Bei jedem Ultraschalltermin konnten wir sehen, wie sehr sich die beiden Kinder suchten. Wechselte eines die Position, drehte sich das zweite in dieselbe. Selbst der Herzschlag war gleich.“

Trotz optimaler medizinischer Überwachung mussten die Zwillinge sechs Wochen zu früh per Kaiserschnitt geholt werden. Tränen der Freude und Erleichterung, dass sie gesund waren, und Tränen der Traurigkeit, weil sie in der Klinik bleiben mussten, mischten sich. „Das war eigentlich die härteste Zeit in unserem Leben. Wir waren die glücklichsten Eltern der Welt und andererseits so traurig, weil wir unsere Kinder nicht bei uns haben durften. Frühgeborene müssen erst das selbstständige Trinken lernen und bekamen eine Magensonde“, erinnert sich Mama Christin. Die Eltern mussten ständig von Schwedt nach Berlin und zurück pendeln, um ihre Kinder sehen zu können. Doch dann kam recht schnell eine freudige Nachricht. „Wir hatten das große Glück, ein Appartement im Ronald McDonald Haus beziehen zu dürfen. Das nahm eine große Last, weil wir nun ganz in der Nähe unserer Zwillinge wohnten und sie so oft wir wollten, sehen konnten, ohne die lange Fahrt nach Berlin auf uns nehmen zu müssen“, erzählt Christin Langer.

Das Ronald McDonald Haus der Stiftung Kinderhilfe bietet Familien schwerkranker Kinder und Frühgeborener einen Rückzugsort und Appartements, damit sie nah bei ihren Kindern sein können. Das Haus finanziert sich aus Spenden. Für Eltern ist die Hilfe kostenlos. Inzwischen haben Emilia und Cecilia ihren ersten Geburtstag gefeiert und sich prächtig entwickelt. Für ihre Eltern ist das ein Anlass, von ihrem doppelten Glück ein Stück zurück zu geben. Sie haben sich zum Geburtstag der Zwillinge Spenden für die McDonald Kinderstiftung gewünscht. 500 Euro kamen zusammen für das Ronald McDonald Haus Berlin. So können auch andere Eltern diese Hilfe genießen.

„Wir möchten nicht nur Danke sagen, sondern auch auf diese großartige Hilfe aufmerksam machen. Vielleicht ist das ein Anstoß, dass auch andere Menschen spenden“, sagt Christin Langer.