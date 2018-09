MOZ

Frankfurt (MOZ) Als der Mieter einer Wohnung in der Kleinen Oderstraße am Freitag gegen 22.30 Uhr nach Hause kam, fand er eine fremde Person in seiner Wohnung vor. Der Einbrecher flüchtete über ein Fenster, konnte aber in einem nahe gelegenen Studentenwohnheim gestellt werden. Es handelt sich um einen 30-Jährigen aus Słubice, der bereits wegen Diebstahlsdelikten auffällig geworden ist.