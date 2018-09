Berliner SPD will Gehälter im öffentlichen Dienst kräftig heben

dpa

Berlin (dpa) Zahlreiche Funktionäre in der Berliner SPD wollen die Gehälter der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Hauptstadt kräftig erhöhen. Bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021 sollen die Entgelte an das Niveau der Kollegen im Bund angeglichen werden, heißt es in einem Antrag aus Alt-Pankow für den SPD-Landesparteitag im November. Zuerst berichteten die „Bild“-Zeitung, die „B.Z.“ und die „Berliner Morgenpost“ am Wochenende darüber.

Das wäre allerdings ein enormer Sprung nach oben, da die Beschäftigten beim Bund derzeit 12 Prozent vorausliegen. Nur ein Prozent mehr für die mehr als 104 000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst würden nach Angaben der Berliner Finanzverwaltung rund 45 Millionen Euro im Jahr kosten.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) äußerte sich auf Anfrage zurückhaltend. „Das Papier ist uns nicht bekannt. Es wurde der Finanzverwaltung nicht zugeschickt“, sagte seine Sprecherin am Samstag der dpa.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte am Sonntag den SPD-Plan. Die GdP fordere seit Jahren eine bessere Vergütung für die Berliner Polizisten, erklärte der Landesvorsitzende Norbert Cioma. Da diese mit denen des Bundes Tür an Tür arbeiteten, sei die bestehende Gehaltsdifferenz nicht akzeptabel. „Ein Polizeiobermeister (A8) zum Beispiel verdient 300 Euro weniger als der Bundeskollege, ein Kriminalhauptkommissar (A11) fast 500 Euro weniger“, kritisierte Cioma.

Derzeit werde der Antrag breit in den Orts- und Kreisverbänden der SPD, unter Abgeordneten des Landes und des Bundes sowie in den Bezirken diskutiert, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Auch der Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller und der Finanzsenator seien informiert und eingebunden.

Der fünfseitige Antrag, der auch der dpa vorliegt, trägt den Titel „Strategische Entscheidung für mehr Gerechtigkeit: Einkommen erhöhen und Berlinerinnen und Berliner entlasten“. Es wird daran erinnert, dass Berlin in den vergangenen Jahren hohe Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet hat, zuletzt weit mehr als 2 Milliarden Euro im Jahr.

Es gehe darum, Arbeit fair zu bezahlen und die Einkommen zu erhöhen. So sollen tariflose Jobs beseitigt, befristete Arbeitsverhältnisse nur noch in Ausnahmefällen zugelassen und der Mindestlohn bis 2021 auf 12,63 Euro steigen, um eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu erreichen. Dieser Mindestlohn soll in Berlin von Gesetzes wegen eingeführt werden.