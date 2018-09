MOZ

Parstein (MOZ) Bei einem Wildunfall auf der B 158 nahe Parstein sind in der Nacht zum Sonntag die vier Insassen eines Citroen zum Teil schwer verletzt worden. Der Wagen war kurz nach Mitternacht von Oderberg in Richtung Angermünde unterwegs, als kurz hinter Parstein ein ausgewachsenes Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Der 24 Jahre alte Fahrer konnte die trotz Vollbremsung die Kollision nicht verhindern.

Durch die Wucht des Aufpralls kam das Auto von der Straße ab. Die Insassen im Alter von 18 bis 26 Jahren wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus nach Wriezen gebracht. Der Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.