Dauerthema Anliegerstraßenbau

Silvia Passow

Falkensee Straßen schaffen Verbindungen zwischen Orten und Menschen. Straßenbau ist teuer, die Baukosten für eine neue Anliegerstraße tragen zum Großteil die Anlieger und deren Ansprüche an das neue Stück Straße sind oft so gar nicht deckungsgleich mit denen der Stadt. Baudezernent Thomas Zylla ist in Falkensee verantwortlich für den Bau der Anliegerstraßen. Für BRAWO traf sich Silvia Passow mit Thomas Zylla zum Interview in seinem Büro im Falkenseer Rathaus.

Silvia Passow: Guten Tag Herr Zylla. Zunächst vielen Dank für Ihre Zeit. Vorab bitte eine kurze, knackige Erklärung. Wir wollen über den Anliegerstraßenbau sprechen. Was genau ist eine Anliegerstraße?

Thomas Zylla: Eine Anliegerstraße ist per Definition vorrangig dem Verkehr der Anlieger vorbehalten, bleibt aber verkehrsrechtlich eine öffentliche Straße. Sie ist damit nicht nur den Anliegern vorbehalten, sondern Teil des öffentlichen Straßennetzes. Die Anforderungen des Ausbaustandards sind niedriger gegenüber Sammelstraßen oder Haupterschließungsstraßen. Eine Anliegerstraße muss natürlich die Anforderungen an den öffentlichen Verkehr erfüllen. Es gibt hier Vorschriften und Richtlinien, nach denen zu bauen und zu unterscheiden ist.

Haben Sie oder die Stadt Einfluss auf diese Regelwerke?

In Falkensee hat sich ein gewisser Standard im Anliegerstraßenbau durchgesetzt, noch bevor es Kriterien der Stadtverordnetenversammlung dafür gab. Die Kriterien wurden inzwischen fixiert und als Regelwerk zwischen Verwaltung und Stadtverordnete geschaltet. Man kann von diesem Standard nach unten abweichen. Die Fahrbahnbreite, soll beispielsweise eigentlich 5,55 Meter betragen. Tatsächlich bauen wir in Falkensee eher schmaler auf eine Breite von 4,75 Meter. Es wird geschaut, welchen Zwecken die Straße dient. Müllabfuhr, Lieferwagen, Rettungsdienste - sie alle müssen auch durch die Straße fahren können. Da sollte man immer überlegen, ob dieses Unterschreiten der Straßenbreite wünschenswert ist. Wenn ein zwei Meter breiter PKW auf einer 4,75 Meter breiten Straße parkt, bleiben nicht mehr die vorgeschriebenen 3,05 Meter für den fließenden Verkehr. Hier helfen die zu bauenden überfahrbaren Bankette.

Was gehört, außer der Fahrbahn, noch zum Neubau einer Anliegerstraße?

Neben der Fahrbahn gehört in den meisten Fällen auch ein Gehweg dazu, Grünflächen, Beleuchtung, Entwässerung, die Zufahrten und Zugänge zu den Grundstücken.

Die Beitragskosten für die Anlieger beim Neubau der Anliegerstraße betragen neunzig Prozent. Warum eigentlich so viel?

Das hängt mit der Bundesgesetzgebung zusammen.

Die Kommune hat da gar keinen Einfluss?

Doch, einen gewissen Einfluss haben wir auch. Aber die Größenordnung ist schon sehr, sehr stark verbreitet in Deutschland. In der Regel nehmen die Kommunen, ohne das jetzt statistisch aufbereitet zu haben, neunzig Prozent. Nach meinem Wissen haben Kommunen, wenn hier geklagt wurde, Recht bekommen. Es gibt aber auch Diskussionen im Land Brandenburg, die Bürger im Ausbaubeitragsrecht zu entlasten. Die Frage wäre: Übernimmt das Land etwas von den Kosten oder müsste die Stadt es dann selber finanzieren? Wie gesagt: die Diskussion läuft noch.

Wonach richtet sich die Beitragszahlung für den Anlieger?

Die entstandenen Kosten für Planung und Bau werden aufgeteilt nach der Grundstücksfläche des Beitragszahlers im Verhältnis zur gesamt angeschlossenen Grundstücksfläche. Es gibt aber auch unterschiedliche Verhältnisse in den Straßen: Sagen wir mal Eigentümer A und B haben jeweils ein Grundstück von 1000 Quadratmetern in der gleichen Straße. Wo keine Bebauungspläne gelten, geht es nach der tatsächlichen Bebauung. Das heißt, das zweigeschossige Haus von A wird anders veranlagt, als das eingeschossige Haus von B. Liegt ein Bebauungsplan vor, sind A und B gleich veranlagt.

In Falkensee gibt es nicht überall Bebauungspläne, dieser Unterschied muss den Bürgern erklärt werden. In einer anderen Straße befindet sich neben Wohngrundstücken eine Waldfläche. Die Grundstückseigentümer müssen nun den Beitrag anteilig mit bezahlen, da der Waldeigentümer kein Beitragszahler ist. Es entsteht durch diese unterschiedlichen Verhältnisse eine gefühlte Ungerechtigkeit. Dafür kann aber die Verwaltung nichts. Es sind einfach Beitragsregeln aus der entsprechenden Satzung bzw. Gesetzgebung sowie der Rechtsprechung.

Anlieger klagen immer wieder, zahlen dürfen wir, Mitsprache haben wir kaum. Können sie das nachvollziehen?

Wir führen im Vorfeld des Anliegerstraßenbaus regelmäßig Bürgerinformationsveranstaltungen durch. Das dient der Information der Eigentümer, jedoch wird auf der Veranstaltung nicht abgestimmt, wie die Straße gebaut wird. Wir ermuntern die Bürger auf dieser Veranstaltung, uns Ihre Meinung zuzusenden, damit die Stadtverordneten ein Stimmungsbild bekommen. Nach den Kriterien für den Anliegerstraßenbau können die Eigentümer der Straße bei prognostizierten Verkehrszahlen unter 50 Kfz pro Tag sich gegen einen Gehweg aussprechen. Das heißt aber nicht, dass die Stadtverordneten dieses Meinungsbild umsetzen müssen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Interessen einbeziehen, die Entscheidung obliegt aber den Stadtverordneten.

Wo genau, an welcher Stelle, können die Anlieger der Straße, mitentscheiden?

(Zylla verweist auf die Informationsbroschüre der Stadt) Der Handlungsspielraum bezieht sich hier auf wenige Punkte, die aber nicht maßgebend sind. Zum Beispiel: Welche Straßenbäume, welche Grüngestaltung hätten sie gern? Verschwenkungen der Straßenachse, wo es tatsächlich machbar ist, Länge und Gestaltung der Zufahrten, manches ist machbar, aber auch nicht bei jeder Straße. Das ist im Einzelfall verschieden. Die Verkehrssicherheit muss gegeben sein, die Anbindung ans gesamte Straßennetz. Gehweg ja oder nein? In manchen Straßen bilden sich Initiativen, die mit uns über einige Details beraten. Am Ende entscheiden aber die Stadtverordneten, sie haben das letzte Wort.

Sie sagen es, Gehweg ja oder nein? In der vorletzten SVV ging es auch wieder um Gehwege. Die Anwohner der Lortzingallee hatten sich gegen die Gehwege ausgesprochen und auf andere Straßen verwiesen, die keinen Gehweg haben. Der Vorwurf, hier wird mit unterschiedlichen Maß gemessen.

In den letzten zwanzig Jahren sind einige Straßen ohne Gehwege gebaut worden. Wenn es nach der jetzigen SVV geht, würden wir verstärkt Straßen mit Gehwegen bauen. Viele Anwohner argumentieren dann: Bei uns, da läuft ja keiner. Brauchen wir nicht. Vielleicht jetzt nicht, aber was ist mit später? Bei der Begründung, warum man keinen Gehweg will, gibt es manchmal abenteuerliche Begründungen. Eine davon: Wenn die Kinder auf der Straße laufen, fahren die Autos langsamer. In einer anderen Straße wird aus Sicherheitsgründen ein Gehweg gefordert, damit die Kinder eben nicht auf der Straße laufen müssen.

Es gibt ja eine neue Regelung, die besagt, Gehweg ja, wenn mehr als 50 Autos am Tag durch die Straße fahren. Nun gibt es Straßen, da wurden weniger Autos gezählt und dennoch ein Gehweg geplant.

Ja, aber auch hier entscheiden letztendlich die Stadtverordneten. Wir führen nur die Zählungen durch. Die Regel ist: bei weniger als 50 Kfz kann auf einen Gehweg verzichtet werden. Die Kriterien für den Anliegerstraßenbau sehen im Grundsatz immer einen Gehweg vor. Es wird den Stadtverordneten allerdings die Möglichkeit eröffnet, bei weniger als 50 Fahrzeuge täglich auf die Anordnung eines Gehweges zu verzichten. Neben diesem Richtwert gibt es auch noch andere, öffentliche Interessen. Das kann zum Beispiel ein Naherholungsgebiet in der Nähe sein, welches nicht nur die Anlieger nutzen. Bleiben wir bei der Lortzingallee: Hier werden die Anwohner vielleicht mit ihrem Hund genauso spazieren gehen wie andere Falkenseer.

Wir müssen noch mal deutlich machen, dass der Richtwert „50 Fahrzeuge täglich“ nur eine Orientierungshilfe ist. Viele der Entscheidungen, die für oder gegen Gehwege getroffen wurden, kommen ja nicht von den Stadtverordneten dieser Legislaturperiode. Möglicherweise werden jetzt einige Straßen noch mit Gehwegen nachgerüstet. Die Diskussion läuft auch hier.

Was dann wer mit welchem Anteil zahlt?

Wahrscheinlich gilt hier das Ausbaurecht. Demnach würden die Anlieger 75 Prozent zahlen. Schon deshalb haben wir als Stadt ein Interesse daran, die Gehwege gleich mitzubauen. So zahlt die Stadt Falkensee nur 10 Prozent. Wir sind hier, wie jeder andere, an die Fragen der Wirtschaftlichkeitsprüfung gebunden.

Die Straßen sollen ja 30 Jahre halten. Wer ist für die Instandhaltung zuständig?

Die Stadt Falkensee.

Und wenn die Straße dann, nach sagen wir 30 Jahren, saniert werden muss, wer zahlt hier?

Hier ist der einzelne Anlieger mit 75 Prozent Beitragszahlung dabei.

Dann kann es mir passieren, dass ich im Alter von 35 Jahren 90 Prozent der Kosten zahle und mit 65 Jahren darf ich noch mal 75 Prozent zahlen?

Ja, das kann passieren.

Welchen Anreiz zur Instandhaltung hat die Stadt dann? Wäre eine Sanierung dann für die Stadt nicht günstiger?

Es gibt immer ein Interesse, wirtschaftlich zu arbeiten, also eher eine Straße, die sanierungspflichtig ist, weiter zu reparieren als zu sanieren. Irgendwann ist aber auch da eine Grenze erreicht, spätestens bei der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, diese geht vor.

Über „Open Petition“ läuft zurzeit eine Unterschriftenaktion mit dem Ziel den Beitragsfinanzierten Straßenbau in Brandenburg abzuschaffen. In mehreren Bundesländern wurde er bereits abgeschafft. Sehen sie hier Probleme?

Es muss geklärt werden, wo das Geld dafür herkommt, wenn nicht von der Bürgerschaft. Die Frage muss das Land klären, damit kann man die Kommunen nicht allein lassen. Und wenn der Bürger nicht mehr zahlen muss, werden sich ganz schnell Initiativen bilden, die sagen, aber unsere Straße muss zuerst ausgebaut werden. Die Ansprüche der Eigentümer werden sich sehr wahrscheinlich ins Gegenteil verkehren. Wer vorher keinen Gehweg wollte, will nun mindestens einen. Die Konsequenzen, was passiert, wenn man die Bürger aus der Beitragslast entlässt, hat wohl noch keiner so richtig durchdacht.

Ich danke für das Gespräch Herr Zylla.

Info: Die Stadt erstellt, jahresaktuell, eine Informationsbroschüre zum Anliegerstraßenbau. Mehr dazu unter: www.falkensee.de.