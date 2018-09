Überfälliger Plan mit kleinen Haken

Frankfurt (Oder) (MOZ) 400 neue Kollegen im Jahr – das ist eine gute Nachricht nicht nur für die Polizeibeamten, sondern für alle Menschen im Land, die sich um ihre Sicherheit sorgen. Die Landespolitik korrigiert damit eine Fehlentscheidung vergangener Jahre. Immer mehr Einsparungen in Verwaltung und Sicherheit, das darf auch in dünn besiedelten Flächenländern nicht sein. Ja, es ist schlimm, dass jene überoptimistischen Einsparpläne vor zwei Legislaturperioden von der SPD-geführten Landesregierung durchgeboxt worden sind. Aber schlimmer wäre es, aus Fehlern nicht zu lernen.

Was sich auf dem Papier vielversprechend liest, dürfte in der praktischen Umsetzung aber noch jahrelang den größten Kummer bereiten. Denn der Kampf um junge Fachkräfte dürfte sich angesichts des demografischen Wandels und der nahen Berlin-Konkurrenz noch weiter verschärfen. Im benachbarten Bundesland hat die SPD gerade erst gefordert, die Bezüge im öffentlichen Dienst anzuheben. Es ist leicht, sich auszumalen, was dies für die Berufswahl junger Menschen bedeutet.