Wie das KZ die Kunst prägte

Esther: Peter Edel zeichnete seine Frau, wie er sie in Häftlingskleidung an einer Baracke sah. Das Bild wurde später sehr bekannt. © Foto: Klaus D. Grote

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Mopsa gefällt Agnes Ohm besonders gut. Das heiter-surreale Porträt der Dorothea Sternheim, genannt Mopsa und Tochter des Schriftstellers Carl Sternheim, zeigt eine fein gekleidete junge Frau mit Hut und Pelzkragen in einer Straße von Paris. Die Szenerie ist voller verrückter Details: Ein Mann trägt seine Frau auf der Schulter, vorm Café hat eine Frau ihren Kopf auf den Tisch gelegt, ein nackter Mann springt aus dem Fenster. Rudolf Carl von Ripper hat seine Ehefrau 1934 gemalt, als er die Folter im Berliner Columbia-Haus und die Haft im KZ Oranienburg schon hinter sich hatte. Der Schrecken war da für ihn noch nicht zu Ende. Im Exil in Paris wurde seine jüdische Frau und Widerstandskämpferin verhaftet, sie kam 1944 ins KZ Ravensbrück und starb 1945 in Paris.

Der österreichische Künstler Rudolf Carl von Ripper zeichnete seine Erfahrungen von Haft, Terror und Krieg in einem Zyklus, der der Sonderausstellung im Neuen Museum der Gedenkstätte Sachsenhausen den Namen gibt: „Écraser l’infame!“ (Zerstört die Infamie). Ripper schloss sich noch während des Kriegs der US-Armee an und kämpfte in Europa gegen die Nazis. Der 2009 entstandene Film „Inglourious Basterds“ von Quentin Tarantino erzählt die Geschichte der Army-Eingreiftruppe. Von Ripper führte danach ein rastloses Leben und starb 1960 auf Mallorca. Seine künstlerisches Werk gilt als Entdeckung der Ausstellung.

140 Werke sind ab Sonntag im Neuen Museum der Gedenkstätte Sachsenhausen zu sehen, die Hälfte davon stammt aus der etwa 1 000 Werke umfassenden Sammlung der Gedenkstätte, die anderen sind Leihgaben. Die Zusammenstellung war aufwendig, sagt Kuratorin Agnes Ohm, Historikerin und Sammlungsleiterin. Die Idee, Werke inhaftierter Künstler zu zeigen, entstand bereits 1996. Nun steht erstmals die Kunst ehemaliger KZ-Inhaftierter im Mittelpunkt einer Ausstellung der Gedenkstätte. Es sei eine einmalige und beeindruckende Symbiose aus Kunstwerken und Biografien von KZ-Insassen entstanden, sagt Stiftungsdirektor Axel Drecoll.

Acht Künstler und ihr von der Haftzeit unterbrochener Werdegang wurden exemplarisch ausgewählt. Gezeigt wird ihr derart beeinflusstes Gesamtkunstwerk, auch Zeichnungen, die in der Haftzeit entstanden sind. Sie zeigen den Lageralltag, Folter und Terror oder ausgezehrte Häftlinge. Einige dieser Bilder sind schon in den historischen Ausstellungen zu sehen.

Von Hans Grundig sind auch Bilder aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus entstanden, die bereits seine politische Richtung verdeutlichten. Künstlerisch beeindruckend ist die Zigarettenarbeiterin von 1935. Mit seiner Frau Lea malte Grundig Agitprop, er war Mitbegründer des kommunistischen Künstlerbundes und kam in Haft. Nach dem Krieg wollte er helfen, ein neues Deutschland aufzubauen. „Er wurde ein Unterstützer des Systems“, sagt Agnes Ohm. In dieser Funktion malte er auch Auftragsarbeiten. Das Bild marschierender junger Menschen mit Parteifahnen fällt künstlerisch stark ab. Grundig starb 1958, noch immer krank als Folge der Haftzeit.

Auch Leo Haas wurde nach dem Krieg Unterstützer der jungen DDR. Von ihm stammt ein Bild, das die Eröffnung der Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen 1961 und zwei ehemalige Häftlinge zeigt. In Ost-Berlin fühlte Haas sich zu Hause, er arbeitete als Maler, Grafiker und Zeichner, seine Karikaturen waren regelmäßig im Neuen Deutschland und im Eulenspiegel zu sehen. Peter Edel, der als Mitglied der Fälscherwerkstatt im KZ Zugang zu Malutensilien hatte und beeindruckende Zeichnungen schuf, wurde zu einem wichtigen Künstler der DDR. Sein Buch „Die Bilder des Zeugen Schattmann“ und seine Autobiografie „Wenn es ans Leben geht“ wurden so bekannt wie das Portrait seiner Frau Esther in Häftlingskleidung. „Er glaubte, sie an einer Baracke gesehen zu haben“, sagt Agnes Ohm. Der Blick der jungen Frau ist leer.

Weniger bekannt oder zum Teil in Vergessenheit geraten, aber nicht weniger beeindruckend ist das Werk der ebenfalls inhaftierten Künstler Vladimir Matêkja, Viktor Siminski und Karel Zahradka. Der Niederländer Jan Buddig vermied es, sich künstlerisch mit seiner Haftzeit auseinanderzusetzen. Er malte danach vor allem Hühner. Diese Tatsache und das heitere Bild dazu heben die Ausstellung von allem ab, was bisher in der Gedenkstätte zu sehen war.