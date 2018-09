Neuer Parkplatz an der Nordpromenade

Matthias Henke

Gransee (MOZ) 50zusätzliche Parkplätze in Innenstadtnähe will die Granseer Amtsverwaltung schaffen. Der Stadtentwicklungsausschuss gab bei seiner Sitzung am Donnerstag grünes Licht für die weiteren Vorbereitungen.

Entstehen soll der Parkplatz auf der bisher als Lagerplatz genutzten Fläche neben dem Garagenkomplex an der Nordpromenade nahe dem Abzweig Baustraße. Mit dem Wegfall der – wenn auch wilden – Parkplätze auf dem Kirchplatz durch das Aufstellen von Pollern vor einigen Wochen, habe man gemerkt, dass Bedarf für Dauerparker nichtsdestotrotz vorhanden sei, so Fachbereichsleiter Nico Zehmke. Die nun ins Spiel gebrachte Fläche biete sich an, da sie mit vergleichsweise geringen Mitteln für den neuen Zweck fit gemacht werden könne. „Das wäre schon im nächsten Jahr kurzfristig umsetzbar. Wir würden die Fläche beräumen, herrichten, etwas aufschottern und außerdem für Beleuchtung sorgen“, so Zehmke weiter. Beim Schotter würde man auf staubarmes Material achten.

Vorerst hätte der neue Parkplatz den Charakter eines Provisoriums. Außer Frage stehe aber, dass der ruhende Verkehr in der Granseer Innenstadt insgesamt betrachtet werden müsse. Darauf habe sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr bereits in der Vergangenheit verständigt. Wenn also der Bedarf dauerhaft festgestellt werde, bestehe die Möglichkeit, aus dem Provisorium an der Nordpromenade einen festen Standort zu machen, mit den entsprechenden baulichen Veränderungen. Unter Umständen lasse sich das Vorhaben dann auch zum Teil aus Mitteln der Altstadtsanierung umsetzen.

Der Ausschussvorsitzende Peter Gogol (SPD) bekräftigte, dass der Bedarf beziehungsweise der derzeit herrschende Parkdruck sich nicht wegdiskutieren lasse und zweifellos vorhanden sei. Mit der nun vorgeschlagenen Lösung könne man mit geringem Aufwand die angespannte Situation entschärfen. Die Ausschussmitglieder beauftragten die Verwaltung einstimmig, entsprechende Vorbereitungen zu treffen.