Grüner Höhenflug könnte bald zu Ende sein

Berlin (MOZ) Die Grünen befinden sich im Höhenflug. In Umfragen liegen sie bei 15 Prozent. Und mit Annalena Baerbock und Robert Habeck steht ein Duo an der Spitze, das innerparteiliche Harmonie vorlebt und auf einen wirksamen Themenmix setzt – eine Kombination aus urgrünen Umweltthemen, Sozialem und neuerdings auch innerer Sicherheit. Wer also will diese Grünen stoppen?

Zunächst einmal: Sie können das selbst ganz gut, wie sie schon oft durch ihren Flügelstreit bewiesen haben. Doch es droht auch eine ganz konkrete Gefahr: die Bayern-Wahl und mit ihr die Frage „Wie hält man’s mit der CSU?“

Die Grünen-Spitzenkandidaten im Freistaat scheinen durchaus geneigt, eine Koalition mit der CSU einzugehen; ausgeschlossen haben sie das jedenfalls nicht. Für den Zusammenhalt der Gesamtpartei wäre ein solches Bündnis jedoch fatal. Denn dann würden sich auf noch extremere Weise als bisher die beiden unterschiedlichen Lager gegenüberstehen – die einen, die bereit sind, grüne Ideale für den Zugang zur Macht zu opfern. Und die anderen, für die die Seehofer-Söder-CSU der – nach der AfD – größte politische Gegner ist, mit dem man niemals paktieren darf.

Der Ausgang der Bayern-Wahl ist somit die erste große Herausforderung für die Spitze der Bundespartei. Baerbock und Habeck müssen dann handeln: Entweder nehmen sie nach dem 14. Oktober den Landes-Grünen die Lust am Regieren mit den Christsozialen. Oder, wenn sie das nicht hinbekommen, müssen sie den Parteilinken klarmachen, dass die CSU irgendwie doch nicht ganz so schlimm ist. Beides dürfte schwierig werden.

Die Grünen befinden sich derzeit also in einer weniger komfortablen Lage, als es scheint. Wenn es schlecht läuft, könnten sie sogar bald wieder richtig anfangen zu streiten. Dabei sind stabile Grüne für ein funktionierendes Parteienwesen wichtig – umso mehr nach dem Aufstieg der AfD. Sie werden beispielsweise gebraucht, um beim Klimaschutz die anderen Parteien vor sich herzutreiben. Und auch beim Thema Asyl wird ihre mäßigende Stimme benötigt. Es sind vor allem diese, ihre Kernthemen, die die Grünen konsequent weiterverfolgen sollten. Anders als bei einer möglichen Koalition mit der CSU brauchen sie sich dabei auch nicht zu verbiegen.