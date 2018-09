Docemus eröffnet Fachoberschule

Kai-Uwe Krakau

Blumberg (MOZ) Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird es auf dem Docemus Campus Blumberg eine Fachoberschule geben. Dies kündigte Leiter Andreas Granna am Sonnabend beim „Tag der offenen Tür“ an. Nach der 10. Klasse kann dort die Fachhochschulreife erworben werden. Sie berechtigt zu einem Studium an einer Universität in Brandenburg oder einer Fachhochschule im gesamten Bundesgebiet. Es wird zwei Fachrichtungen geben: Wirtschaft und Verwaltung sowie Sozialwesen.

Die zwölfjährige Sarah muss nicht lange überlegen: „Wir haben nicht so viele Schüler in der Klasse und der Park ist auch schön“, antwortet die Schülerin auf die Frage, was ihr am Docemus Campus Blumberg am besten gefällt. Gemeinsam mit Emilia und anderen Schülerguides führt die Achtklässlerin interessierte Eltern und ihre Kinder über das Gelände.

Über die gute Resonanz freut sich vor allem Andreas Granne. Der Schulleiter hat früher auf dem Docemus Campus Neu-Zittau gearbeitet, im Februar wechselte er nach Blumberg. „Wir müssen bereits Wartelisten anlegen“, sagt der 60-jährige Pädagoge. Die Nachfrage nach einem Platz sei weiterhin ungebrochen. Insgesamt 330 Schüler lernen gegenwärtig auf dem Campus, die Sekundarstufe I ist damit „ausgebucht“. Wenn die private Bildungseinrichtung in zwei Jahren ihre volle Kapazität erreicht hat, werden es 450 Schüler sein. Die Zahl der Lehrer steigt dann von aktuell 25 auf 35.

An der Schlossstraße 7a lernen Mädchen und Jungen unterschiedlicher Schulformen und entsprechend ihres Leistungsvermögens gemeinsam unter einem Dach. Die meisten Fächer und Lehrer sind – für Oberschule und Gymnasium – identisch. Projekte und Exkursionen finden klassenübergreifend statt. „Gerade bei den außerschulischen Aktivitäten machen wir keine Unterschiede“, hebt Schulleiter Granna hervor. Er verweist zudem auf das vielfältige Angebot an Kursen und Arbeitsgemeinschaften. Vom Fußball über Judo bis zum Kochen sei für jeden etwas dabei. Mit der Gesundheitsinitiative „Schule macht fit“ schaffe man zudem optimale Rahmenbedingungen für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter. Das Schulgeld an Gymnasium und Oberschule beträgt monatlich 250 Euro, an der Fachoberschule 180 Euro.