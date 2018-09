Trubel rund ums Rathaus

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Auf dem Herbstfest soll jedem Gast und auch den Mitwirkenden selbst etwas geboten werden. Alles zu sehen, zu hören, zu schmecken oder mitzumachen, ist aber schier unmöglich.

Die Schreie aus dem „Hyper“ sind schon von Weitem zu hören. Vor der schönen Kulisse des entfernten Kirchturms schwingt und dreht sich das Karussell mit kreischenden Mädels und Jungs in die Höhe – die Nutzung dieses Fahrgeschäfts bietet sich offenbar eher vor dem Trinken der Erdbeerbowle an. Der Rummel verteilt sich diesmal auf beide Seiten der Bundesstraße 96, und nur einige wenige Jugendliche nehmen lieber den unbequemen Weg, klettern die Böschung hoch und über die vorsorglich angebrachten Absperrungen. Dabei ist die Unterführung mit farbiger Beleuchtung so hübsch wie sonst nie.

Auf der Bühne am Rathaus wechseln die Akteure im Halbstunden-Takt. Wer Stille mag, ist hier falsch, aber was wäre ein Herbstfest ohne Musik und Trubel? Am Freitagabend rocken „Weltraum Power“ und „Halb 9“. Am Sonnabend singt der Chor der Waldgrundschule unter der Leitung von Fides Sochaczewsky vom Harung und von Dracula. Auch „Rattlesnake“ von der Musikschule Hohen Neuendorf haben ihre Fans mitgebracht: Da wird geklampft, gefidelt und getrommelt. Sängerin Lilli checkt beim Weltretten 148 Mails und gibt zu: „Das ist alles nur geklaut“ – was gar nicht stimmt.

Der Polit-Talk mit den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung ist ein leicht kontroverser, aber dem Festwochenende gemäß friedfertiger Meinungsaustausch von überwiegend zufriedenen Hohen Neuendorfern, die ihre Stadt vorsichtig und gesteuert weiterentwickeln wollen. Ob Mittelzentrum oder grüne Oase – Hohen Neuendorf soll in den kommenden Jahrzehnten einen eigenen Charakter haben und bewahren.

Ausgiebig gefeiert werden der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Gesamtheit und sein Tambourstabführer Uwe („Lumpi“) Schröder im Einzelnen: Denn der Zug wird 60 Jahre alt, und Schröder ist seit 50 Jahren dabei. Auch der Oldie-Fanfarenzug begeht sein 20-jähriges Bestehen. Mehr Gründe für eine lautstarke Feier sind wohl kaum nötig, und mit den Gästen kommt der Musikzug an diesem Nachmittag fast an die Stärke von mehr als hundert Mitgliedern heran. Musik- und Fanfarenzüge aus Putlitz, Hamburg und Neuseddin sowie die Mitglieder des Müllheimer Orchesters bringen in ihren jeweiligen Kostümen die gebotene Feierlichkeit in die Runde.

In der Stadthalle geht es auf den ersten Blick ruhiger zu. Da wird bei den Philatelisten in einer riesigen Kiste nach passenden Briefmarken gesucht. Die Unternehmer-Gemeinschaft präsentiert sich und ihre Geschäfte, Bibliotheken, Heimatfreunde und Geschichtskreis werben für Schriftliches. Doch der Sport ist auch bei der Gewerbemesse Anziehungspunkt für die Familien. Wer schon immer mal einen Golfball schlagen, einen sportlichen Gegner auf die Matte legen oder auf einem Voltigierpferd turnen wollte, ist hier genau richtig. Wie auf der Bühne draußen gibt es Tanzvorführungen, bei Spielen kann sich jeder selbst ausprobieren. Auch am Ticket-Stand von „Wer besiegt Paul?“ ist Geschicklichkeit gefragt – und die Karten für den 6. Oktober sind nun alle ausverkauft.

Am Sonntagnachmittag ist es dann Anna-Maria Zimmermann, die noch einmal mit ihrem Gesang und einer ausgefeilten Show zum Publikumsliebling wird. Das Feuerwerk wird wegen der Waldbrandgefahr in eine Feuer- und Lasershow umgewandelt – und auch für diese Schonung der Natur gibt es viel Applaus.