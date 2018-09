Wo Welten aufeinander treffen

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Das IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik ist neben der Europa-Universität Viadrina der wohl internationalste Arbeitsplatz der Stadt. Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend erzählten vier Mitarbeiter aus Forschung und Verwaltung über ihren Alltag.

„In Frankfurt (Oder) habe ich Deutsch gelernt“, sagt Rahul Kumar Yadev (28) und lacht. An der Technischen Universität Hamburg, wo der gebürtige Inder den Masterstudiengang „Microelectronics and Microsystems“ belegte, war Englisch die Sprache der Wahl, sowohl in den Lehrveranstaltungen als auch im Alltag mit den internationalen Kommilitonen. 2016 wechselte Rahul Kumar Yadev für seine Doktorarbeit ans IHP, in die Abteilung Circuit Design, deren Hauptforschungsschwerpunkt siliziumbasierte Breitband- und Höchstfrequenzschaltungen bis zu 500.GHz sind. „Ich habe viele deutsche Kollegen, mit denen ich auch nach Feierabend etwas unternehme“, erzählt er. „Wir gehen essen oder bowlen oder fahren nach Berlin.“

Ach für Miljana Nenadovic (31), die in Belgrad Elektrotechnik und Informatik studiert hat und vor sechs Jahren für ihre Masterarbeit ans IHP kam, war die Sprache zunächst eine Hürde. „Ich habe Chancen gesucht, um Deutsch zu sprechen“, erinnert sie sich. Ihre Strategie: „Man braucht ein Hobby. Bei mir ist es das Singen. Seit ich im Chor bin, habe ich viele Leute kennengelernt und mein Deutsch hat sich verbessert.“ Inzwischen arbeitet sie an ihrer Promotion.

Auch Honeyeh Matbaechi Ettehad ist Doktorandin am IHP. Die 32-jährige Iranerin ging 2012 für den Masterstudiengang „Micro and Nano Systems“ an die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Universität Chemnitz, kam dann für ihre Masterarbeit an die Oder und blieb. Auf die Frage aus dem Publikum, warum sie sich für einen Beruf entschieden habe, der für Laien sehr kompliziert anmutet, antwortet sie lächelnd: „Materialforschung ist ein interessanter, wissenschaftlicher Bereich.“

„Am IHP passieren täglich viele neue, spannende Dinge“, bringt es Alina Kassau (21), die nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement in der Finanzbuchhaltung des Instituts arbeitet, auf den Punkt. Die Eisenhüttenstädterin wollte nach dem Abitur am Gymnasium um Neuzelle in einer internationalen Umgebung tätig sein. Verwaltung und Wissenschaft seien zwar manchmal verschiedene Welten, aber: „Wir kriegen es immer hin, zusammen zu arbeiten“, sagt die junge Frau.

Mit der Vorstellungsrunde der vier jungen IHP-Mitarbeiter geht der Tag der offenen Tür am IHP am Sonnabend zu Ende. „Wir haben dieses Format gewählt, um den Besuchern die Internationalität und die Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten in unserem Institut näher zu bringen“, sagt Pressesprecherin Franziska Wegner. Immerhin sind im Technologiepark 325 Mitarbeiter aus fast 30 Nationen beschäftigt. Rund 300 Besucher haben die Gelegenheit genutzt, bei verschiedenen Führungen Einblicke in die unterschiedlichen Labore zu bekommen. „Besonders groß war das Interesse an unserem modernisierten Labor für Molekularstrahlepitaxie und an den Reinraum-Führungen“, so Franziska Wegner.

Letzterer wird bis Ende 2020 für 14,3 Millionen Euro um 500 Quadratmeter erweitert. Die symbolische Grundsteinlegung durch den wissenschaftlich-technischer Geschäftsführer des Forschungsinstitut Bernd Tillack, Ulrike Gutheil, Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium und Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke war einer der Höhepunkte am Sonnabendvormittag.