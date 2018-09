Fasziniert von der Elektrischen

René Matschkowiak

Frankfurt Seit 120 Jahren fährt die Straßenbahn durch Frankfurt und hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Beim „Tag für die Fahrgäste“ auf dem SVF-Betriebsgelände gab es historische und moderne Technik zum Sehen und Anfassen – und einen Ausblick in die Zukunft des Frankfurter ÖPNV.

Schlager hört man in Bus und Bahn im normalen Fahrbetrieb eher nicht. Am „Tag für die Fahrgäste“ auf dem Betriebshof der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) in Neuberesinchen allerdings gibt es davon reichlich: Sänger wie Hans-Jürgen Beyer und Christian Anders verwandeln das Gelände rund um die Bühne in eine Schlagerparty. Neben Freunden deutschsprachige Gesangskunst sind vor allem Fans alter und neuer Bahnen und Bussen unterwegs. Seit 120 Jahren fährt die Elektrische, wie sie früher genannt wurde, durch Frankfurt und die Faszination für die Straßenbahn hat bei vielen bis heute nicht nachgelassen.

„Ich bin Fan des gesamten öffentlichen Nahverkehrs“, sagt Sven Haase, der sich am Sonnabend eine Runde im Führerstand einer Tatrabahn gönnt. Dafür gibt es den Ehrenführerschein, unterschrieben von Fahrlehrer Thomas Kliem. Bevor es losgeht, erklärt er, was im Cockpit der Bahn wichtig ist. „Sandstreuer brauchen wir wohl heute nicht“, meint er beim Blick aus dem Fenster. Sven Haase kennt sich allerdings aus. Dreimal schon hat er die Chance ergriffen, mit einer Bahn zu fahren. „Das ist auch nicht so schwer“, sagt Fahrlehrer Thomas Kliem. Es sei im Prinzip wie Automatikauto fahren. „Es geht vor allem um Verantwortung für die Fahrgäste, die wir in der Ausbildung vermitteln“, stellt er klar. Außerdem müssen die Fahrer gefühlvoll mit den Bahnen umgehen. Schließlich sind viele von ihnen schon einige Jährchen alt.

Genau das soll sich in den nächsten Jahren ändern, wie SVF-Geschäftsführer Christian Kuke in einer Gesprächsrunde erklärt. Gemeinsam mit Cottbus und Brandenburg hatte Frankfurt im Juni eine Ausschreibung für neue Straßenbahnen auf den Weg gebracht. „Bis 2022 sollen in Frankfurt möglichst alle Bahnen ersetzt sein“, stellt Christian Kuke in Aussicht. „Zum Glück gab es im Land ein Umdenken und die Straßenbahn wurde ins Förderprogramm aufgenommen“. Eine ebenso wichtige Herausforderung sei der barrierefreie Ausbau der Haltestellen. Auch wenn dieser nicht ganz einfach zu realisieren sei, besonders dort, wo die Bahn in der Mitte der Fahrbahn fährt, wie in der August-Bebel-Straße. „Erste kleinere Maßnahmen sollen schon zum Ende des Jahres beginnen“, so Christian Kuke.

„Während das Land in den vergangenen Jahren vielerorts die Infrastruktur des ÖPNV abgebaut hat, haben wir diesen Fehler als Stadt nicht gemacht“, sagt Alena Karaschinski, Aufsichtsratsmitglied der Frankfurter Dienstleistungsholding, zu der auch die SVF gehört. „Das war eine Leistung aller, und davon werden wir in den nächsten Jahre profitieren“, erklärt sie. „Wir sind viel besser aufgestellt als andere Städte im Land.“ Auch Oberbürgermeister René Wilke lobt die Leistung der SVF, in schwierigen Jahren ein stabiles Angebot erhalten zu haben. Nun stünden Stadt und SVF vor neuen Herausforderungen. „Die Abwanderung ist gestoppt, wir wollen Zuzug erreichen und die Stadtteile in ihrer Bedeutung stärken“, so René Wilke.