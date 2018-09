Anfeuern beim Pflügen

Josefine Jahn

Kirchentellinsfurt/Neuhardenberg (MOZ) Zwar ist seit dem Großereignis nun schon eine Woche ins Land gezogen, Detlef Krüger und Werner Zellmer, bekannt als Otto, schwärmen aber noch immer von den Eindrücken, die sie nahe Reutlingen gesammelt haben. Auf dem Hofgut Einsiedel, zum Gutsbetrieb Herzog von Württemberg gehörend, fand am ersten September-Wochenende die 65. Weltpflügermeisterschaft statt.

„Das war das vierte Mal in Deutschland. Davor gab es die Meisterschaften hier 1958, `78 und `98“, weiß Otto. Im vorigen Jahr war Kenia Austragungsland, als nächstes folgen die USA, dann Russland und 2025 sollen die Wettkämpfe in Tschechien abgehalten werden.

„Da wollen wir dann wieder hin“, sagt auch der Quappendorfer Detlef Krüger. Er ließ sich von Ottos Begeisterung anstecken und schloss sich der Gruppe von Freunden und Bekannten aus der Region zur Fahrt gen Süden an. In weiser Voraussicht hatte Werner Zellmer bereits vor zwei Jahren, als der Austragungsort in Deutschland feststand, Zimmer im Nachbarort gebucht.

„53 Teilnehmer aus 27 Nationen sind zu dem Wettbewerb angetreten. Der älteste war 74 Jahre alt und die jüngste gerade 16 geworden“, berichtet der Wulkower. Auf die Nachwuchspflügerin hätten sich denn auch alle Gäste regelrecht „gestürzt“, bestätigt Krüger. Die Teilnehmer haben sich im Beet- und Drehpflügen gemessen. Die 16-jährige US-Amerikanerin Hailey Gruber belegte den 6. Platz im Beetpflügen, berichten die Männer anerkennend. Sie folge damit ihrem Vater, der schon einmal Weltmeister wurde.

Für Werner Zellmer haben Pflug-Wettkämpfe Tradition. Seit 1972 hat er Betriebs-, Bezirks-, Kreis und DDR-, später Bundesmeisterschaften als Schiedsrichter und Teilnehmer begleitet, erzählt er. Der Wulkower kennt sich aus mit den Richtlinien für Spalt- und Schlussfurche, fachsimpelt nun mit Krüger darüber, wie auf Zeit und zentimetergenau gearbeitet werden muss. Unter Landwirten gelte das Pflügen als Königsdisziplin, da eine gute Furche Voraussetzung für gute Erträge ist. In der Gruppe, die sich einen Bus für die 750 Kilometer lange Strecke und elfstündige Fahrt gemietet hatte, seien sowohl Spezis als auch Laien gewesen – geeint durch das Interesse an Landwirtschaftstechnik. In Kirchentellinsfurt fand neben dem Weltwettkampf auch die Baden-Württembergische Landesmeisterschaft im Pferdepflügen statt. Detlef Krüger und Werner Zellmer schwärmen noch und freuen sich auf die Fahrt nach Tschechien 2025.