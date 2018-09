Ein Fest typisch Seelow

Auf ein fröhliches Fest: Innenminister Karl-Heinz Schröter (l.) stößt auf gutes Gelingen an. Sponsor war in diesem Jahr erstmals die Berliner Kindl Schultheiss Brauerei. Verkaufsdirektor Wolfgang Lehmann (3.v.l.) sicherte Bürgermeister Jörg Schröder (daneben) weitere Unterstützung zu. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow. (MOZ) Zwei Tage lang haben die Seelower mit Tausenden Gästen ihr traditionelles Stadt- und Schützenfest gefeiert. Es gestaltete sich einmal mehr zum großen Fest der Lebensfreude, das zahlreiche Ehrenamtler in den Vereinen und Organisationen mit vorbereitet hatten.

„Seit mehr als 20 Jahren bereiten in Ihrer Stadt Ehrenamtler dieses bunte Fest vor. Das ist nicht alltäglich, aber es ist typisch Seelow“, lobte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) zum Festauftakt am Freitagabend. Man spüre, dass hier viele zupacken, um für die Gemeinschaft etwas zu bewegen. Das verdiene höchste Anerkennung. Die Seelower würden einmal mehr deutlich machen, dass sie weltoffen sind und zu feiern verstehen, sagte Landrat Gernot Schmidt, selbst Einwohner der Kreisstadt.

Bürgermeister Jörg Schröder begrüßte nicht nur die vielen Besucher aus der Stadt sowie dem Umland, sondern auch Vertreter der Partnerstädte Moers, Nangis, Miedzychod und Kostrzyn. Wie eng das Miteinander vor allem mit den polnischen Nachbarn ist, zeigte schon der Auftakt. Musikanten aus Miedzychod marschierten mit den Schützen ein und führten auch den Lampionumzug an. Trotz Regenschauer wurde bis in die Nacht gefeiert.

Am Sonnabend waren die unzähligen Organisatoren dann wieder zeitig auf den Beinen. Traditionell eröffneten die Jagdhornbläser des Jagdverbandes des Altkreises Seelow am Vormittag den zweiten Festtag musikalisch. Das Areal rund um Markt und Kirche verwandelte sich bis hin zur Breiten Straße in eine Festmeile mit Angeboten für die ganze Familie. Auf der Hauptbühne boten vor allem Vereine und Organisationen im Wechsel mit einigen wenigen Profi-Unterhaltern den ganzen Festsonnabend viel Abwechslung. Die Tanzschule „Quest“ aus Kostrzyn begeisterte ebenso wie der Chor Harmonie aus Seelow, die Kitas der Stadt mit ihren Programmen, die Band Chamäleon Kids der Seelower Grundschule, Candys Showtanzgruppe aus Dolgelin, die DRK-Hundestaffel, die Seelower Volks- und Showtanzgruppe sowie die Nachwuchsbands auf der Jugendbühne am CVJM-Haus. Dort nutzten vor allem viele Familien mit ihren Kindern das breite Mitmachangebot. Bei der Antenne-Stadtfest-Party kamen die Schlagerfans voll auf ihre Kosten.

Händler boten ihre Waren feil, man konnte Autos bestaunen und sich an den vielen Versorgungsständen kulinarisch laben. Die Kleingartensparte „Sonnenschein“ bot die Erzeugnisse aus dem Schulgartenbereich an. Was nicht verkauft wurde, kam später in die Küche des AWO-Seniorenzentrums „Anne Frank“.

Gegen Abend strömten vor allem junge Leute, die in der Region aufgewachsen und in Seelow zur Schule gegangen sind, ins Zentrum. Das Stadtfest ist seit Jahren ein gesetzter Treff für Ehemalige. Auf der Bühne gab es einmal mehr heiße Live-Musik mit der Band Atomics Playboys. Zwischen Marktplatz und Kirchviertel gab es am späten Sonnabendabend kaum ein Durchkommen. Bejubelt wurde das große Höhenfeuerwerk. Den ganzen Tag führte Franziska Maushake von Antenne flott durch das Programm.