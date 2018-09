Blockflöten in allen Größen

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Es ist der Blockflötentag der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg/ Schlesische Oberlausitz, aber es sind alle dazu eingeladen. Dieses Treffen findet jährlich im Herbst seit 2010 statt“, erläutert Dirigent und Organisator Kai Schulze-Forster das Anliegen des neunten Landesblockflötentages, der diesmal in Eisenhüttenstadt im evangelischen Gemeindezentrum stattfand.

Er solle den vielen kleinen Blockflötengruppen und Einzelspielern die Gelegenheit geben, einmal auch in einer großen Gruppe und vielstimmige Werke zu musizieren. Von Kindern bis zu sehr erfahrenen Erwachsenen sind alle mit dabei.

In kleinen Gruppen oder in größeren Formationen wurde am Sonnabend den Tag über geprobt. Auffallend sind junge Leute, die aus dem Teupitzer Gebiet angereist sind. Nick, Lina, Marian, Laura und Maika sind begeistert von diesem Tag und spielen überwiegend seit dem fünften Lebensjahr Blockflöte und die in ganz unterschiedlichen Größen. Auf der kleinsten und auf der größten ist Sabine-Johanna Alward aus Beeskow zu Hause. „Es ist die Vielfalt der Flöten, die das Musizieren so interessant macht und immer wieder neue Herausforderungen stellt und es sind vollwertige Instrumente“, meint sie und bekommt Unterstützung von ihrem Mann Matthias, der an diesem Tag die dritte Großflöte spielt.

So wurde einen ganzen Tag im Eisenhüttenstädter Gemeindezentrum geprobt, um am späten Nachmittag auch die Gäste im abschließenden Werkstattkonzert zu erfreuen. Leider waren nicht allzu viele anwesend. „Das ist nicht ganz so tragisch, denn wir Musiker haben uns hier getroffen, um in einer größeren Formation zu spielen und auch Erfahrungen auszutauschen und Verschiedenes auszuprobieren“, sagte der Dirigent im Anschluss an ein einzigartiges Klangerlebnis, das durch die Verteilung im gesamten Saal und mit dem „Triplecanaon“ ein ganz besonderer Ohrenschmaus war.

Rund 55 Aktive genossen einen Tag voller Musik. „Übrigens ist die Blockflöte ein ideales und preiswertes Instrument für den Einstieg ins Musizieren und oft die Grundlage für das Erlernen anderer Instrumente. Musikalität und Notenkunde können so schon in jungen Jahren geschult werden und eine Bereicherung fürs Leben ist es auch“, ist sich Kai Schulze-Forster sicher und wirbt für das klangvolle Musikinstrument.