Bärenstark in Schlussminuten

Noah Behrendt

Neuruppin Erster Saisonsieg für den HC Neuruppin. In einem umkämpften Spiel setzten sich die Neuruppiner mit 22:21 (11:12) gegen den SV Eichstädt durch. Marten Bukowski erzielte zwei Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer. Torwart Dennis Plötz nagelte den Kasten in den letzten Minuten zu.

Die über 60 Minuten ausgeglichene Partie war nichts für schwache Nerven. Auch für Trainer Michael Drefahl: ,,Wichtig ist der Sieg. Es war ein Kampfspiel, teilweise auch ein Krampf.“ Der Grundstein für den Sieg wurde in der Abwehr gelegt. ,,21 Gegentore sind sehr gut. Dennis hat wichtige Bälle gehalten. Zudem war die Einstellung besser als im Spiel gegen Wittenberge“, so der HCN-Trainer. Die 6:4-Führung durch William Kehnscherper war die letzte Zwei-Tore-Führung des HCN. Durch drei schnelle Treffer übernahmen die Gäste und legten fortan vor.

Anfang der zweiten Hälfte konnten die Eichstädter erstmals mit drei Toren in Front gehen. Doch innerhalb von zwei Minuten glichen die Gastgeber durch Treffer von Fabio Pastor, Marcel Pekrul und Jonas Simon aus. Drefahl hatte ein gutes Gefühl: ,,Wir haben uns nicht abschütteln lassen und ich habe fest daran geglaubt, dass wir uns diesmal belohnen.“ Doch die Eichstädter gingen vorerst wieder Führung. Kurz später folgte der Torwartwechsel von Tobias Kröcher auf Dennis Plötz. Die verbesserte Deckung ließ im Zusammenspiel mit Plötz in den letzten zehn Minuten kein Gegentor mehr zu. Durch die starke Defensive machten die Hausherren den 19:21-Rückstand schnell wett. Den Siegtreffer besorgte Youngster Marten Bukowski zwei Minuten vor Spielende. Nach einer starken Einzelaktion wuchtete er das Leder ins Eck, das war die erste Führung der Gastgeber seit dem 6:5. Auf der Gegenseite hielt erneut Plötz. Eine gute Minute vor Schluss hatte Jonas Simon die Chance mit einem Siebenmeter, die Partie zu entscheiden, doch er scheiterte am Gästekeeper Martin Linke. Der letzte Angriff des Gästeteams endete mit einem direkten Freiwurf. Paul Wiezorrek blieb an der Sechs-Mann-Mauer hängen.

Die Hausherren brachen in Jubel aus und feierten den ersten Sieg der noch jungen Saison. Zu Meckern hatte der Neuruppiner Coach dennoch, die Chancenauswertung stieß ihm bitter auf: ,,Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, doch diese dann liegen lassen. Besonders die drei verworfenen Siebenmeter sind bitter.“ (nb)

HCN: Plötz, Kröcher, Mark Pastor - Kehnscherper (4), Simon (3), Aßemacher, Pekrul (3), Koall, Lück 5), Posch (2), Kühne, Fabio Pastor (3), Ebert (1), Bukowski (1)

Eichstädt: Linke -Kolewe, Tews, Schröder, Schremmer, Reitmeyer (3), Gebhardt (1), Heinrich, Fichtelmann (3), Carstensen (1), Ihle (3), Zietz (9), Wiezorrek (1)