Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Jan-Henrik Hnida

Fürstenwalde (MOZ) Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 6.15 und 17 Uhr ein weißer VW Golf GTI mit dem Kennzeichen LOS-DP 89 vom P+R Parkplatz am Bahnhof in der Trebuser Straße entwendet. Der Schaden beläuft sich auf gut 10 000 Euro.

Am Sonnabendmorgen wurde ein 41-jähriger Mercedes Fahrer in der August-Bebel-Straße mit einem Atemalkoholwert von 0,83 Promille erwischt. Dabei ist der Mann von der Polizei auch positiv auf den Konsum von Amphetaminen getestet worden. Im Fahrzeug wurden noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und für das Strafverfahren sichergestellt.

Der Verantwortliche einer Firma im Tränkeweg konnte am Sonnabend gegen 18 Uhr auf seinem Firmengelände drei Männer im Alter von 30 bis 36 Jahren aus Fürstenwalde stellen. Diese waren gerade damit beschäftigt Metallschrott im Wert von 100 Euro zu klauen. Nun prüft die Kriminalpolizei, ob diese Männer für weitere, ähnliche Delikte in Frage kommen.