Pokalschießen für Freunde

Manuela Bohm

Nennhausen (MOZ) Befreundete Vereine, Gruppierungen, Institutionen und Sponsoren der Region lädt die Schützengilde Nennhausen und Umgegend von 1991 e.V. wieder ein. Bereits zum 17. Mal findet das Pokalschießen am Freitag, 21. September statt. Um 17.00 Uhr finden sich dazu alle Mannschaften auf dem Schützenplatz in Nennhausen ein.

„Im vergangenen Jahr haben 100 Interessierte in über 20 Mannschaften an diesem Event teilgenommen“, sagt Werner Huxdorf, Präsident der Schützengilde Nennhausen und Umgegend. Der Wettkampf diene dazu, bestehende Freundschaften zu pflegen und zu festigen und neue auszubauen. Der sportliche Wettkampf erfolgt mit einem 5-Schuss-KK-Gewehr auf eine ausgewählte Scheibe. Das gemütliche Beisamen sein kommt dabei aber nicht zu kurz.

Mitmachen kann jeder ab 14 Jahren. Eine Mannschaft besteht aus mindestens drei und maximal fünf Schützen; die drei Bestplatzierten kommen in die Wertung. Um die Chancengleichheit zu gewähren, dürfen maximal zwei der Mannschaftsmitglieder, in einem Schützenverein organisiert sein. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das geschulte Personal betreut jeden Schützen vor Ort. Eigene Waffen sind nicht erlaubt, diese werden vom Veranstalter bereitgestellt. Die Siegermannschaft erhält den Wanderpokal aus den Händen der Vorjahressieger. 2017 holte die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Nennhausen den Pokal. Wie gewohnt findet auch das Sektschießen statt - zur Abwechslung in diesem Jahr mit dem Luftgewehr.

Mannschaften sollten sich im Vorfeld bis zum 16. September anmelden. Die Anmeldungen nimmt Werner Huxdorf in 14715 Nennhausen, Buckower Straße 44, per Post oder am Tel. unter 033878/60831 oder mail wshuxdorf@t-online entgegen. Bei freien Kapazitäten sind Anmeldungen auch noch am Wettkampftag möglich. Die Veranstaltung findet überwiegend im Freien statt wobei wärmende Feuertonnen, Feuerkörbe sowie warme Suppe und Getränke für eine wohlige Stimmung sorgt.