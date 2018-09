Qualm, Trödel und viel Kultur

Iris Stoff

Beeskow (MOZ) Viel los war am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals zwischen Storkow und Beeskow. Trödelfans, Burginteressierte und Eisenbahner kamen auf ihre Kosten.

„Wir fahren zum Bahnhofsfest nach Zernsdorf“, strahlte der neunjährige Nils. Mit seinen Eltern Gerald und Sandra Lock wartete er auf dem Storkower Bahnsteig auf den Zug. „Wir haben davon in der Moz gelesen“, erzählte Gerald Lock, der früher selbst mal in einem Bahnbetriebswerk gearbeitet hat. “Wir machen regelmäßig Ausflüge, damit die Kinder etwas lernen. Die Bahnhofsgebäude haben doch alle eine Geschichte, schade, dass die meisten inzwischen zu sind.“

Also nutzte die Storkower Familie die Gelegenheit, sich in Zernsdorf ein altes Stellwerk von früher anzusehen. Der jetzige Besitzer des dortigen denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes, Richard Vogel, hatte das Fest initiiert und bot ununterbrochen Führungen an. Mehr als tausend Besucher kamen im Laufe des Sonntags nach Zernsdorf. Höhepunkt waren dabei die Fahrten mit einem Dampfzug, der mehrmals zwischen Storkow und Zernsdorf hin und her fuhr.

In Storkow hatten sich am Vormittag zahlreiche Schaulustige eingefunden. Darunter gleich mehrere ehemalige Bahnmitarbeiter, die munter fachsimpelten. Die ehemaligen Zugbegleiterinnen Dorothea Böhm (75) und Frieda Menz (70) aus Beeskow wollten mit dem Dampfzug nach Zernsdorf. Für alle, die in Storkow Station machten, gab es direkt auf dem Bahnsteig Informationsmaterial über die Stadt und ihre Angebote zum Tag des offenen Denkmals. So lud Stadtführer Lutz Werner zu einem historischen Rundgang ein. Auf der Burg konnten die Besucher für einen Euro alle Ausstellungen besichtigen. Und im Ortsteil Selchow gab es gut besuchte Führungen durch das Schloss.

Auch in Beeskow öffnete die Burg ihre Pforten zum Aktionstag. Besucher konnten an verschiedenen Führungen, etwa im Musikmuseum, im Kunstarchiv und im Regionalmuseum teilnehmen. Parallel fand in Beeskow ein Bahnhofsfest statt: Die Bimmelbahn Landstreicher pendelte zwischen Burg und Bahnhof hin und her. In der Beeskower Marienkirche gab am Sonntag der Lausitzer Bläserkreis ein Konzert im Rahmen des Aktionstages. In Lieberose nahm das gräfliche Stadtgut am Tag des offenen Denkmals teil.

Auf dem Trödelmarkt bummeln oder die Burg besichtigen – diese Wahl hatten Besucher in Friedland. Trödelfrau Maria Krüger aus Frankfurt (Oder) war schon mehrmals in Friedland mit ihrem Stand: „Ich finde, das ist ein sehr feiner und kleiner Trödelmarkt hier.“ Roswitha Kundt aus Berlin bummelte mit ihrem Mann über den Markt und hielt besonders nach Schmuck Ausschau: „Uns gefällt der Markt sehr gut.“

Auch Sieglinde Wirth von der Touristinformation Friedland zeigte sich zufrieden: „Das gute Wetter hat uns in die Karten gespielt.“ Ihre Kollegin bot am Sonntag regelmäßig Führungen an, je nach Nachfrage. Bis 13 Uhr gab es schon sechs Führungen: „Damit kann man zufrieden sein. Die Kombination aus Burgbesichtigung und Trödelmarkt hat sich bewährt“, sagte Sieglinde Wirth. Die Besucher seien vor allem Touristen.

Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 bundesweit statt und ist eine Initiative der deutschen Stiftung Denkmalschutz. Der Aktionstag soll vor allem dafür sorgen, dass ansonsten nicht zugängliche Denkmäler geöffnet werden.