Das höchste Denkmal der Stadt

Eine Station in Eisenhüttenstadt: Axel Drieschner, Kurator des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR, erläuterte bei einer Führung das Gebäudeensemble in der Erich-Weinert-Allee, in dem sich unter anderem das Museum befindet, und dessen Entstehungsgeschichte. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag wurden in Eisenhüttenstadt mehrere Veranstaltungen angeboten. Vor allem die Kinovorführung am Nachmittag im Friedrich-Wolf-Theater war gut besucht.

Für Klaus-Peter Dubrau war es eine Rückkehr in die eigene Geschichte. „Von 1971 bis 1976 habe ich hier gearbeitet“, sagt der Frankfurter. Anlass in den Erinnerungen zu kramen war eine Führung durch das Werk von ArcelorMittal im Rahmen des Tages des offenen Denkmals. Klaus-Peter Dubrau nutzte die Gelegenheit an die einstige Wirkungsstätte zurückzukehren. „Das ist alles schon sehr beeindruckend“, sagt er nach der Führung.

Der Frankfurter begleitete seine Frau. Die Lehrerin hatte sich am Wochenende mit ehemaligen Seminaristen des Neuzeller Lehrerseminars getroffen. Nachdem sie am Sonnabend das Erntefest genossen hatten, sollte es am Sonntag noch durch das Werk gehen.

Dass eine Führung speziell am Tag des offenen Denkmals angeboten wird, hat seine Berechtigung. Im Werk wird hochmoderner Stahl hergestellt. Aber die Geschichte des Werkes ist auch noch präsent. So ging es natürlich zum Hochofen 1, der 1951 in Betrieb ging, bis vor einiger Zeit auch noch produzierte. Inzwischen ist er aber außer Betrieb – und ein technisches Denkmal, das man allerdings nur von außen besichtigen kann, wie Hartmut Müller, einer der Tourenführer durch das Werk, sagte.

Auch das höchste Bauwerk der Stadt, das in Sichtweite des Hochofens steht und ebenfalls ein Denkmal ist, kann nicht besichtigt werden. Es handelt sich um den Scheibengasbehälter. Allerdings tut er noch nach wie vor seinen Dienst, dient als Zwischenbehälter für bis zu 300 000 Kubikmeter Gas, das im Hochofen anfällt.

Dabei könnte der Gasbehälter durchaus eine touristische Attraktion sein. 108 Meter ist er hoch, erklärt Hartmut Kirmse, der an diesem Tag ebenfalls als Tourenführer dabei ist. Man habe von dort oben einen schönen Blick über die Stadt bis nach Polen, weiß Hartmut Kirmse. Er war schon ganz oben. „Es fährt ein kleiner Fahrstuhl hoch. Aber da passen nur zwei Leute rein. Ansonsten geht eine Treppe hoch. Da muss man aber sportlich sein“. ergänzt er lachend. Allerdings: Da der Gasbehälter noch in Betrieb ist, dürfen sich dort keine betriebsfremden Leute aufhalten.

Auf den Weg durch die Planstadt hatten sich derweil zur gleichen Zeit zwei Gruppen gemacht, wobei das Interesse daran eher gering war. Insgesamt nutzten elf Interessierte die Möglichkeit, unter anderem auf den Spuren des US-Schauspielers Tom Hanks zu wandeln, der bei einem Besuch in Eisenhüttenstadt von der Planstadt ganz begeistert war.

Dabei stoßen Stadtführung beim Tourismusverein Oder-Region (TOR) sonst auf große Resonanz. Im vergangenen Jahr haben 140 Gruppen mit 1746 Personen touristische Angebote des TOR gebucht, zu denen natürlich als besonderes Highlight die Stadtführungen gehören. Die Nachfrage ist ungebrochen. Im ersten Halbjahr 2018 haben schon 72 Gruppen mit 1081 Personen ein Angebot gebucht. „Davon haben bisher 25 Gruppen sogar einen ganzen Tag in Eisenhüttenstadt verbracht“, heißt es im neusten Newsletter des TOR.

Gut besucht war dann Nachmittag die Kinovorführung im Friedrich-Wolf-Theater. Gezeigt wurde der Streifen „Das schweigende Klassenzimmer“, der teilweise in Eisenhüttenstadt gedreht wurde. Eher für Kinder war der Film „Die Suche nach dem wunderbaren Vögelchen“ gedacht. So hatten Eltern, die das „Schweigende Klassenzimmer“ sehen wollten, die Möglichkeit ihre Kinder in der „kleinen Bühne“ von zwei Erzieherinnen betreuen zu lassen, erklärte Marion Schleese von der Stadtverwaltung. Älteste Zuschauerin beim Kinderfilm war eine 84-Jährige, die ihren Namen nicht verraten wollte. „Ich kenne den Film noch nicht“, erklärte die Ur-Eisenhüttenstädterin.