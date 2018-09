Rekordbeteiligung beim Bürgerbudget

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) 81 kleine, weiße Wahlurnen reihten sich am Sonntag im Festsaal des Alten Rathauses auf den Tischen aneinander. Jede stand für einen Vorschlag für das Bürgerbudget 2019. Der Andrang der Fürstenwalder war groß. Insgesamt 1460 stimmten mit ab.

Rund um das Alte Rathaus herrschte ausgelassene Stimmung beim Handwerker- und Bauernmarkt. Im Gebäude war die Stimmung sehr viel ernsthafter. Und die Schlange, die sich am Eingang zum Festsaal bildete, war zeitweise weit aus länger als am größten Grillstand auf dem Markt. Am Ende hatten 1460 Einwohner ihre roten Chips, von denen jeder fünf bekam, in die weißen Urnen geworfen. Das sind 454 mehr als im vergangenen Jahr.

Manch einer kam mit einem kleinen Zettel. „Wir haben gestern Abend beraten, wofür wir stimmen“, berichtete Gudrun Poitsch. Was ihr am meisten auf den Nägeln brennt, der Fußweg an der Rauener Straße/Ecke Grenzsstraße, der nur ein Trampelpfad ist, vermisste sie allerdings. Die Verwaltung habe bisher dafür auch nur Ausreden gehabt, sagt sie. „Ich denke, der neue Bürgermeister wird das anpacken.“

Gabriele und Christine Grund gingen so an die Abstimmung: Wie viele andere andere auch studierten sie vorher die Schautafeln im Foyer des Alten Rathauses. Und dann war die Entscheidung klar: „Alles was mit Ordnung und Sicherheit und mehr Grün in den Straßen zu tun hat, bekommt meine Stimme“, sagte Gabriele Grund. Und die Tochter fügte hinzu: „Ich werde auch einen Chip für das Katzengehege des Tierschutzvereins einwerfen“. Damit trug sie zum Erfolg des Vorschlags 66 bei. Dieser bekam 264 Chips von insgesamt 7300, die in den Urnen landeten. Damit kam der Tierschutzverein auf Platz 4.

Punkt 18 Uhr beendete Jens Mörsel, der in der Stadtverwaltung für das Bürgerbudget zuständig ist, die Stimmabgabe. Dann begann das Auszählen, genauer gesagt, das Wiegen. Der Inhalt jeder Urne wurde nacheinander in einen Karton auf einer geeichten Waage geschüttet, die aus dem Gewicht die Anzahl der Chips errechnete.

Am Ende gab es einen klaren Sieger mit 510 Chips: Der Vorschlag 67, Weiterführung des Rad- und Fußweges am Friesenstadion. Andreas Pfeiffer hatte ihn eingereicht und freute sich: „Nun haben wir den 2. Bauabschnitt sicher.“ Im vergangen Jahr erhielt sein Vorschlag zum ersten Abschnitt Zustimmung und im Jahr davor die Beleuchtung. „Dort muss auch dringend etwas passieren. Es gab schon zwei Unfälle“, sagte er.

Für fünf Vorschläge ist die Sache nach der Abstimmung ebenso klar (siehe Kasten). Kniffliger wird die Reihenfolge danach. Eigentlich kommt das Wartehäuschen für die Haltestelle Heideland auf Rang 6. Aber bis Rang 5 belaufen sich die Kosten schon auf 70 000 Euro und nur 80 000 stehen zur Verfügung. Mit Wartehäuschen würden 85 000 erreicht. Zu viel. Nach bisheriger Regel kämen die Folgenden an die Reihe. Aber auch Rang 7 ist zu teuer. Nutznießer wäre Rang 8, Ausstattung des Brauereimuseums (8200 Euro) und noch Rang 9, Balltrichter für die Rahnschule (2400 Euro). Aber der hat mit 206 Chips genau so viel wie Rang 10, Erweiterung des Badestrandes am Trebuser See.

„Die endgültige Entscheidung müssen nun die Stadtverordneten treffen, in Absprache mit der Kämmerin“, resümiert Jens Mörsel.