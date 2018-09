Turmbauen und auf die Pauke hauen

Mara Kaemmel

Woltersdorf (MOZ) Zumba tanzen, Holztürme bauen, Kinderschminken und eine Messe rund um Freizeit, Bildung, Kultur und Sport – beim zweiten Familientag war am Sonnabend auf der Maiwiese viel los. Ab 17 Uhr ging es gleich weiter mit „Wodocussion“, dem ersten Woltersdorfer Trommelfest.

Wolfang Wündsch hat als Eckensteher Nante schon eine Menge Partys erlebt, doch selten eine wie diese. Der Mime des Berliner Originals war für das Familienfest auf der Maiwiese als Moderator engagiert und führte von 14 bis 17 Uhr durch das Programm auf der Waldbühne. „Ich bin begeistert“, sagte er. „Die Kinder machen alle mit.“ Sogar beim Zumba. „Die Brandenburger haben einfach mehr Spaß am Mitmachen als die Berliner.“

Und tatsächlich herrschte auf der Maiweise an diesem sommerwarmen Nachmittag eine ausgelassene Stimmung. Viele Eltern waren mit ihren Kinder vorbeigekommen – und während die Kleinen mit Nante sangen und tanzten, Bilder malten oder auf der Hüpfburg tollten, informierten sich die Eltern an den ringsum aufgebauten Ständen über die FAW Gesamtschule Woltersdorf, den Förderverein der Grundschule oder über Gartenfreizeit.

Das Angebot kam gut an. Luise Wick ließ ihrer dreijährigen Tochter Emilia am Stand des Lichtenberger Sprachinstituts das Gesicht bemalen. „Ich finde es toll, dass sich Leute engagieren und etwas für Familien auf die Beine stellen“, sagte sie. „Diese Gelegenheit sollten man nutzen.“ Nicole Groggert aus Rüdersdorf, deren achtjähriger Sohn eine Vase töpferte, erklärte: „Die Kinder können hier was erleben, das ist schön.“

Zur Freude der Kinder war an diesem Nachmittag auch Katrin Fleischer als Wäscherin „Katharina vom Kalksee“ auf der Maiwiese unterwegs. Kurz vor 17 Uhr wechselte sie ihr weißes Spitzenkleid gegen das schwarze Outfit der Wododrums. Denn die kulturengagierte Woltersdorferin ist Mitglied dieser rund 25-köpfigen Trommelgruppe und hat das erste Woltersdorfer Trommelfest mitorganisiert, das sich nahtlos um 17 Uhr an den Familientag anschloss. „Wir sind der Meinung, dass so ein Trommelfest gut als Höhepunkt zu einem Familienfest passt“, sagte sie.

Für einen Obolus von 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder konnte die Zuhörer acht Bands erleben: natürlich die gastgebenden Wododrums, die Rüdersdorf-Connection, die Taiko-Trommeln, Los Pepinos aus Cottus, die Samba Kids, das Oranienburger Hoforchester, die Samba Beazz aus Falkensee und die Frieddrums.

Torsten Dau von den Los Pepinos erklärte vor dem Auftritt: „Wir trommeln ganz unterschiedliche brasilianische Stile und finden es cool, dass wir hier dabei sein können.“ Dann wurde es laut und rhythmisch. Vor der Bühne sprangen Kinder herum, die Erwachsenen wippten mit und feierten die Bands mit Applaus. Auch Eckensteher Nante hatte seinen Spaß. „Trommeln befreit“, sagte er.