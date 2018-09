Spaß, Musik und zehn glückliche Gewinner

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Der Fürstenwalder Handwerker- und Bauernmarkt war zum 17. Mal ein Besuchermagnet. Auf dem Marktplatz zwischen den Einkaufscentern, die das Fest seit 2002 alljährlich veranstalten, herrschte am Sonntag von Beginn an reges Treiben.

Zahlreiche Stände – vom Pflanzen- bis zum Mützen verkauf – luden zum Gucken und Kaufen ein. Es waren so viele, dass auch die Rathausstraße einbezogen wurde. Ganz am Ende, fast schon an der Eisenbahnstraße war Samels Bauernhof zu finden – was den Alpakas, Kaninchen und Schafen gut bekam, drängelten sich doch nicht so viele Kinder vor ihrem Gatter, wie bei früheren Festen, als sei einen Platz neben den Alten Rathaus hatten.

Dafür waren die Tische in der prallen Sonne vor der kleinen Bühne meist dicht besetzt, vor allem als der Manauel Meier mit seiner Harmonika durch die Reihen lief, Melodien aus den Bergen singend. Volksmusik und Biergarten sind eine passenden Mischung. Und den Meier aus dem Spreewald kennt man hier. „Ich bin etwas dicker geworden. Ich war eine Weile in der Steiermark“, plauderte er zwischen den Liedern.

In Vorstellungspausen wurde eine lange Tradition fortgesetzt: Erntekörbe gab es zu gewinnen. Insgesamt zehn hatten die Fürstenwalder Kleingartenvereine Am Waldesrand, Buschgarten, Spreetal, Spreeufer, Grüne Hoffnung und Grüner Kranz, Kastanienweg sowie der Saarower Am Dachsberg gespendet. Es war ganz schön schwierig, sie diesmal zu füllen, weil der heiße Sommer alles viel früher reif werden ließ, erzählte Peter Koebcke von Regionalverband der Kleingärtner. Auch war er etwas traurig, wie die Körbe diesmal verteilt wurden.

Früher wurde das mit einer Tombola verbunden. Diesmal rief der Moderator Falk Angrick alias „Flocki“ Besucher nach vorn, die eine Frage richtig beantworten mussten, zum Beispiel: Seit wann gibt es den Handwerker- und Bauernmarkt? Das Auszählen der Lose und die Vergabe habe sich immer so lange hingezogen, begründet Veranstaltungsmanager Bernhard Schulz den Wechsel. Die Gewinner der Körbe waren trotzdem so glücklich wie jedes Jahr.

Zufrieden zeigten sich auch die Veranstalter. Centermanager Michael Borrmann sagte: „Es ist schön, dass so viele Leute gekommen sind.“ Auch in den Centern war am verkaufsoffenen Sonntag recht reger Betrieb. „Ob es sich für die Geschäfte auch gelohnt hat, wird sich zeigen. Ein gute Werbung war es allemal“, so Borrmann.